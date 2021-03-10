Бывший пропагандист RT в Германии: Мне поручили шпионить за Навальным 2 10.03.2021, 8:25

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Алексей Навальный

Политик тогда лечился в берлинской клинике после отравления.

Германский журналист, автор документальных фильмов Даниэль Ланге, прекративший недавно сотрудничество с российским телеканалом RT, заявил в интервью газете Bild, что руководство германского подразделения RT поручало ему в августе прошлого года "шпионить" за оппозиционером Алексеем Навальным и его соратниками. Навальный тогда лечился в берлинской клинике после отравления, сообщает "Голос Америки".

8 марта вышла в свет книга Ланге, в которой описывается "закулисье" деятельности RT в Германии (RT DE). Различные германские политики и журналисты описывают эту деятельность как пропаганду по заказу российских властей. Ланге идет еще дальше и в интервью Bild фактически утверждает, что начальство RT DE поручало ему следить за Навальным по заказу российских спецслужб.

По словам журналиста, он был приглашен в секретный чат, где перед ним поставили задачу следить за клиникой "Шарите", где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию "в аналитических целях". Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику "Шарите" под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он "не секретный агент". В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако 6 попыток оказались неудачными.

Вскоре после этого ему поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение, однако и это сделать не удалось.

"Короче говоря, такое полноценное разоблачение немецкой редакции RT как внештатного шпионского подразделения", – прокомментировал публикацию Bild Леонид Волков.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова, которая упоминается в публикации как одна из тех, кто ставил Ланге задачи, прокомментировала статью так: "Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу". Канал заявил, что готовит иск против Bild за обвинение его в шпионаже.

5 марта политик Леонид Гозман написал в Следственный комитет заявление, в котором потребовал возбудить уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров. Он считает, что его телефонные разговоры прослушивали перед тем, как он пришел в эфир RT. Содержанием разговора поделились с ведущим канала Антоном Красовским, настаивает Гозман, потребовав допросить его. Сам Красовский заявил агентству РБК, что никого не прослушивал и намерен судиться с политиком за клевету.

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