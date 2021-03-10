Европейский вещательный союз проверит песню одиозной группы из Беларуси для «Евровидения»5
- 10.03.2021, 8:45
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«Ябатек» могут не допустить к участию в конкурсе.
Европейский вещательный союз (ЕВС) проверит песню Беларуси для «Евровидения» на соответствие правилам конкурса.
«Каждая поданная песня внимательно изучается, чтобы соответствовать правилам конкурса, - рассказали «Еврорадио» в Европейском вещательном союзе (ЕВС). - «Евровидение» - это музыкальный конкурс без политического контекста, и мы будем решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях».
Напомним, песню Беларуси для «Евровидения-2021» презентовали 9 марта.
Ей стала композиция одиозной группы из Барановичей «Галасы ЗМеста», которая «прославилась» своими низкопробными частушками в поддержку Таракана.
Многие в тексте песни подозревают политический подтекст, как и в выборе группы.