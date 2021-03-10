закрыть
10 марта 2021, среда, 9:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европейский вещательный союз проверит песню одиозной группы из Беларуси для «Евровидения»

5
  • 10.03.2021, 8:45
  • 1,672
Европейский вещательный союз проверит песню одиозной группы из Беларуси для «Евровидения»
Фото : Eurovision

«Ябатек» могут не допустить к участию в конкурсе.

Европейский вещательный союз (ЕВС) проверит песню Беларуси для «Евровидения» на соответствие правилам конкурса.

«Каждая поданная песня внимательно изучается, чтобы соответствовать правилам конкурса, - рассказали «Еврорадио» в Европейском вещательном союзе (ЕВС). - «Евровидение» - это музыкальный конкурс без политического контекста, и мы будем решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях».

Напомним, песню Беларуси для «Евровидения-2021» презентовали 9 марта.

Ей стала композиция одиозной группы из Барановичей «Галасы ЗМеста», которая «прославилась» своими низкопробными частушками в поддержку Таракана.

Многие в тексте песни подозревают политический подтекст, как и в выборе группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў