Европейский вещательный союз проверит песню одиозной группы из Беларуси для «Евровидения» 5 10.03.2021, 8:45

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Фото : Eurovision

«Ябатек» могут не допустить к участию в конкурсе.

Европейский вещательный союз (ЕВС) проверит песню Беларуси для «Евровидения» на соответствие правилам конкурса.

«Каждая поданная песня внимательно изучается, чтобы соответствовать правилам конкурса, - рассказали «Еврорадио» в Европейском вещательном союзе (ЕВС). - «Евровидение» - это музыкальный конкурс без политического контекста, и мы будем решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях».

Напомним, песню Беларуси для «Евровидения-2021» презентовали 9 марта.

Ей стала композиция одиозной группы из Барановичей «Галасы ЗМеста», которая «прославилась» своими низкопробными частушками в поддержку Таракана.

Многие в тексте песни подозревают политический подтекст, как и в выборе группы.

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