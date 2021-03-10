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СМИ: Китай использовал советский метод дезинформации о происхождении коронавируса

  • 10.03.2021, 9:08
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СМИ: Китай использовал советский метод дезинформации о происхождении коронавируса

Французская разведка обратила внимание на странную закономерность.

Перенял ли Китай столь типичные для России методы дезинформации? Такие выводы позволяет сделать датированное апрелем 2020 года и до сих пор не опубликованное исследование Института стратегических исследований Военного училища (IRSERM), научно-исследовательского центра при Министерстве вооруженных сил Франции. Его автор Поль Шарон, специалист по Китаю и разведке, подчеркивает тревожное сходство между пропагандой китайских властей о происхождении Covid-19 и начатой в 1985 году Советским Союзом операцией по предполагаемому созданию вируса ВИЧ военными США, пишет Liberation.

До сих пор у Коммунистической партии Китая не было тех же "информационных стратегий", что и у России, напоминает Поль Шарон: ее цель состояла в том, чтобы восстановить свой имидж в мире, обратиться, прежде всего, к диаспорам, не прибегая к тайным операциям. Совсем иной подход у Москвы, которая наносит удары по всем направлениям, дабы ослабить своих противников (западные выборы, Украина, Сахель и т. д.). Однако пандемия, начавшаяся в Китае, подтолкнула правительство к обновлению своих методов путем распространения "ложного контента" и использования фейковых аккаунтов в западных социальных сетях.

Такие методы могли использоваться в Гонконге в 2019 году, отмечает Поль Шарон, но они дополнялись "используемыми Советами методами секретной дезинформации", развернутыми для дискредитации американского противника и, в конечном итоге, послужившими для того, чтобы обвинить его в ответственности за глобальную пандемию. Исследователь проводит параллель с операцией КГБ "Инфекция" в 1980-х годах. С помощью ложного исследования, искусно переданного через подставные компании советских спецслужб, Москва пыталась навязать идею о том, что вирус ВИЧ был разработан в лаборатории армии США.

"Китайская операция, реконструированная специалистом, использует те же пружины. Она проводится с 21 февраля по 23 марта и состоит из нескольких компонентов. Заявления китайских ученых об иностранном происхождении Covid-19 передаются официальными лицами (пресс-секретарями и послами за границей) и подхватываются провластными СМИ, – отмечает Libération. – В то же время Министерство иностранных дел продвигает статьи, опубликованные на канадском сайте Globalresearch.ca, "который, как известно, играет активную роль в "комплосфере" и представляет собой промежуточную инстанцию для российских кампаний дезинформации", – пишет Шарон.

Автор этих статей, некий Ларри Романофф, остается загадкой. "Скорее всего, это подставное лицо, виртуальный агент, за которым скрывается партийно-государственный аппарат", – заключает Шарон. Такая гипотеза позволяет подтвердить причастность к китайской пропаганде многих структур, помимо дипломатов.

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