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«Крепкий мужчина не мог выдержать те зверские удары»

  • 10.03.2021, 9:33
«Крепкий мужчина не мог выдержать те зверские удары»
Алексей Лапа

Шокирующий рассказ таксиста из Гродно.

Гродненский таксист Алексей Лапа, при задержании избитый ОМОНом, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за насилие над сотрудниками милиции, 3 марта должен был выступить в суде Октябрьского района Гродно с последним словом — и ждать приговора судьи. Однако мужчина перешел белорусско-литовскую границу и попросил политического убежища в Литве. Для своего последнего слова Алексей написал достаточно объемный текст, которым поделился с Hrodna.life.

А tut.by выбрал оттуда самое важное.

Алексей Лапа на одном из судебных заседаний.
Фото: TUT.BY

Алексей рассказывает, что то, что произошло с ним 11−12 августа прошлого года, — тяжелая травма, как физическая, так и моральная, с которой сложно справиться.

Он вспоминает, как проходило его задержание и какие травмы он получил.

— Физическую боль, которую я испытал, я не пожелаю никому, даже тем, чьими непосредственными действиями она мне была причинена. Эта боль настолько сильная, что я — взрослый, крепкий мужчина — не мог выдержать эти зверские удары, нанесенные мне, лежащему на асфальте, ногой в область лица, по голове и всему телу. Мне казалось, что от боли я терял сознание. Я испытывал страх, ужас и непонимание: за что?

7 декабря прошлого года в Следственном комитете Алексей был ознакомлен с заключением судебно-медицинской экспертизы.

У Алексея были оскольчатые переломы скуловых костей с обеих сторон, нижней стенки левой глазницы, передней наружной, нижней стенок обеих верхнечелюстных пазух, перелом нижней стенки основной пазухи, переломы наружного и внутреннего крыловидных отростков клиновидной кости с обеих сторон, костей спинки носа, ячеек и горизонтальной пластины решетчатой кости, двусторонний гемосинце (скопление крови в придаточных пазухах носа), кровоподтек век и кровоизлияния под соединительные оболочки правого и левого глаза, кровоподтек лобной области, ушиб с кровоподтеками передней и задней поверхностей грудной клетки и правой поясничной области, кровоподтеки правого бедра, правой голени, ссадины лица (их количество в представленной медицинской документации не описано). Данные телесные повреждения образовались от действия тупого предмета (предметов) не менее чем от десяти травмирующих воздействий незадолго до поступления в больницу в час ночи 12 августа прошлого года. Данные повреждения определяются как тяжкие телесные.

Мужчина собирался рассказать в суде, что после задержания уже три раза лежал в больнице: почти две недели после 12 августа, потом в октябре и ноябре прошлого года. Во время рассмотрения в суде уголовного дела Алексей перенес очередную операцию, потому что вставленные ранее титановые имплантаты не прижились — и хирурги вынуждены были их удалить.

Прокурор запросил для гродненца три года колонии, а также конфискацию автомобиля и взыскание с обвиняемого судебных издержек.

Алексей решил бежать.

— Насилие в отношении сотрудников, нападавших на меня, существует на бумаге. Настоящее же насилие испытал я. Мне не нужно выдумывать формулировки: в условиях высокоразвитых технологий зафиксированы и момент нападения, и реальные телесные повреждения, когда жуткие фотографии моего лица были в новостях ведущих интернет-порталов. Признание потерпевшими сотрудников милиции является активной формой защиты, возбуждения страха и подавления сопротивления, что должно было пресечь инициирование мной обращений по факту избиения меня конкретными сотрудниками правоохранительных органов, — считает Алексей Лапа.

Задержание Алексея и его друзей.
Фото: s13.ru

Также он указывает на многочисленные несостыковки в деле, а еще на то, что имела место фальсификация доказательств. Он также считает, что остановка его автомобиля была незаконной, так как ни он, ни его друзья, находящиеся в тот вечер в машине, не участвовали в несанкционированных мероприятиях.

Таксист настаивает на том, что никакого наезда на сотрудников милиции он не совершал.

— У потерпевшего Логиша вообще отсутствуют какие-либо телесные повреждения, равно как материалы дела не содержат информации о причинении ему физической боли, побоев. Он не считает, что в отношении его со стороны водителя автомобиля Skoda Rapid были совершены какие-либо насильственные действия. Он не указывает на то, что ему была причинена боль вследствие физического соприкосновения с автомобилем. В судебном заседании потерпевший Логиш также подтвердил, что ему не был причинен какой-либо физический вред. Он показал, что в момент начала движения автомобиля он отпрыгнул, — анализирует ситуацию Алексей Лапа.

Мужчина уверяет, что его действия были направлены не на причинение кому-либо «насилия», а были совершены из желания поскорее покинуть место нападения на автомобиль неизвестных людей в темной одежде.

Напомним, 31-летнего таксиста Алексея Лапу вместе с друзьями задержали 11 августа прошлого года, после того как он на машине попытался уехать со стоянки около гипермаркета «Алми». Задержали с применением силы компанию на площади Декабристов. Позже Лапу и его друга обвинили в «насилии» над омоновцами.

Но Алексей себя называет пострадавшим — никак не виновным. Однако СК отказал Алексею в возбуждении уголовного дела по факту побоев, которые были зафиксированы у гродненца.

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