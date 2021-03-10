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В Нью-Йорке установят бюсты Костюшко и Калиновского авторства Геника Лойко

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  • 10.03.2021, 9:39
В Нью-Йорке установят бюсты Костюшко и Калиновского авторства Геника Лойко
Фото из фейсбука Геника Лойко

Постаменты для них монтируют возле белорусской церкви святого Кирилла Туровского.

Памятники национальным героям Беларуси предполагается установить у здания Кафедрального собора Белорусской автокефальной православной церкви в Нью-Йорке, пишет «Радыё Свабода».

В последнее время тревогу вызывало исчезновения из информационного пространства скульптора Геника Лойко. Осенью скульптор был осужден на 20 суток, отбывал их на Окрестина, больше о нем ничего не было известно.

Фото из фейсбука Геника Лойко

Геник Лойко, автор в том числе и памятника Костюшко в Коссово, написал в фейсбуке, что действительно отбывал арест на Окрестина, а также в Жодино и Могилеве, а сейчас находится в в Нью-Йорке и работает над бюстами Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского.

«Бюсты отлиты из бронзы. Осталось их установить на белорусской земле. Почему-то (известно почему) родина пока что их не принимает. А Америка любезно представила нам свой континент. И мы сейчас будем устанавливать постаменты возле белорусской церкви св. Кирилла Туровского на клочке белорусской земли в городе Нью-Йорке».

Зенон Пазняк считает, что скульптуры выполнены на высоком художественном уровне, и призвал белорусов мира присоединиться к сбору средств на их установку.

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