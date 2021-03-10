Российские татары обратились к Эрдогану за защитой от Кремля 8 10.03.2021, 9:58

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президенту Турции напомнили о концепции единства тюркских народов.

Национальное движение татар в РФ написало открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором заявило, что Путин уничтожает сотни политических партий, общественно-политические движения, благотворительные фонды, СМИ, поэтому они просят помочь создать и защитить региональные отделения Всетатарского общественного центра, пока организацию не признали экстремисткой. Текст обращения опубликован на tatar-toz.

«Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану!

Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!

Вы, уважаемый Реджеп Эрдоган ведете активную деятельность по расширению сферы турецкого влияния, для единства тюркских народов. Действительно, за последние годы Турция активно продвигает идею тюркского единства, с такими странами как – Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и мы очень благодарны вашим действиям. Но, в то же время Вы не замечаете, когда грубо нарушается национальные права тюрков, а именно в Поволжских республиках: Башкортостане, Татарстане и Чувашии.

Напоминаем Вам, за 20 лет Путин своими делами доказал, что не зря занимает свой пост, за все эти годы он пахал, как раб на галерах. И он доволен своими результатами – уничтожены сотни политические партии, общественно-политические движения, благотворительные фонды и СМИ…

2 марта 2021 года Российский правозащитник Лев Пономарев объявил об окончательной ликвидации общественной организации «За права человека» из-за ужесточения законодательства об иностранных агентах.

Недавно в Башкортостане «опасной» организацией для московских властей стала Башкирская общественная организация «Башкорт» и запретили ее деятельность.

Но, вот настала время для организаций – Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) – общественно-политическая организация татарского национального движения, также московскому Кремлю стало опасным. Нет никаких сомнений, что скоро ВТОЦ признают экстремистской организацией.

Мы обращаемся к Вам с просьбой о содействии в прекращении преследования организации — ВТОЦ, который служит устойчивому равновесию в обществе, просим Вас защитить этот институт гражданского общества от уничтожения.

Напоминаем, ВТОЦ стремится возродить культуру, язык, историю и религию тюрков татар в России, также поддерживает татарскую диаспору и защищает права всех граждан.

Кроме этого ВТОЦ поддерживает идею консолидации всех тюркских и финно-угорских культур в этом плане характерно требование перевода татарского алфавита с кириллицы на латиницу и установление различных форм тесного сотрудничества с народами Поволжья и Приуралья.

Поэтому мы просим у Вас защитить права ВТОЦ, мы также надеемся, что и главы правительств тюркоязычных и финно-угорских стран защитят права ВТОЦ, а также помогут татарам диаспоры открывать отделения ВТОЦ.

В ближнем и дальнем зарубежье общая численность татар, проживающих за пределами России, составляет 1.5 миллиона человек, а значит мы должны действовать единым фронтом, то есть найти точки соприкосновения и общие цели», – говорится в письме.

Как сообщалось ранее, российская прокуратура в Татарстане направила иск о ликвидации регионального общественного объединения «Всетатарский общественный центр» (ВТОЦ) в Верховный суд республики.

В ведомстве посчитали, что деятельность ВТОЦ якобы «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».

Прокуратура утверждает, что в течение последних лет в работе центра фиксировались факты экстремистской деятельности.

Отмечается, что в 2019 году в Казани ВТОЦ провел публичное мероприятие, на котором выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку, – русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию».

В итоге четырех участников мероприятия привлекли к административной ответственности по статье “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства” (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

В свою очередь председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев объявил голодовку в ответ на требование прокуратуры признать организацию экстремистской и закрыть ее.

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