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Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

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  • 10.03.2021, 10:16
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Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королевская семья выступила с официальным комментарием.

Британский принц-бунтарь Гарри и его американская жена-актриса Меган Маркл после месяцев молчания дали откровенное интервью известной телеведущей Опре Уинфри. В ночь на 8 марта (по нашему времени) его показал американский телеканал CBS, в ночь на 9 марта — британский телеканал ITV. Трансляцию посмотрели почти 30 миллионов человек, многие из аспектов жизни пары, бросившей вызов монархии, вызвали бурную реакцию как у подданных королевы, так и у жителей другого континента.

В частности, Меган Маркл подняла вопрос расизма: по ее словам, кто-то из членов королевской семьи (но точно не Елизавета II и ее супруг принц Филипп) беспокоился о цвете кожи их первенца Арчи — не будет ли мальчик слишком темным. Также герцогиня Сассекская упомянула, что ее травили британские таблоиды, а из-за навалившихся проблем у нее даже возникали мысли о суициде. Пара обмолвилась и о том, насколько охладели отношения между Гарри Чарльзом и Уильямом из-за отказа от королевских обязанностей. Многие эксперты назвали это интервью сильным ударом по монархии.

Сразу после выхода интервью Букингемский дворец взял паузу и не публиковал никаких официальных заявлений. И только к концу дня издание Daily Mail привело заявление королевской семьи. В нем сообщается, что «вся семья опечалена», узнав о «нескольких трудных годах пары».

«Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним все относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — подчеркивается в кратком официальном комментарии.

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