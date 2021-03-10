Между корью и гриппом: медики выяснили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 10.03.2021, 11:06

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В каждом конкретном случае играют роль несколько факторов.

Вакцины от COVID-19 работают. Согласно данным, полученным в Израиле и Шотландии, они защищают людей и, возможно, уменьшают распространение вируса SARS-CoV-2. Если этот успех продержится, люди будут защищены от тяжелого заболевания, вируса в мире будет становиться все меньше, а мы действительно сможем планировать выход из пандемии, пишет nv.ua.

Появляется все больше доказательств того, что, переболев COVID-19 однажды, вы имеете довольно большой шанс на защиту от повторного заражения или хотя бы на более легкую форму заболевания. И это логично, ведь именно для этого ваша иммунная система и эволюционировала.

Миллионы лет иммунную систему формировали законы естественного отбора. После заражения или вакцинирования сохраняются В- и Т-клетки памяти. Когда вы заражаетесь повторно, они просыпаются и уничтожают инфекцию таким образом, что вы даже не чувствуете, что заболели. Это имело значение в эволюционном смысле. Плохое самочувствие уменьшало шансы на продолжение рода, поэтому иммунитет давал преимущество для выживания.

Но важным вопросом для иммунологии является, как долго сохраняется защита? Тут играют роль несколько факторов — от типа патогена, которым вы заразились, и того насколько тяжелой была форма заболевания, до состояния вашего здоровья и возраста. Из-за этого прогнозировать то, как поведет себя COVID-19, сложно.

Корь или грипп?

Может быть полезным сравнение наших знаний о COVID-19 и знаний о кори и гриппе — об этих двух заболеваниях нам известно очень многое и от них есть эффективные вакцины. На какое же из них будет похож коронавирус?

Вирус кори во много раз более стабилен, чем SARS-CoV-2 — он почти не мутирует. И он, как правило, вызывает сильный иммунный ответ, поэтому иммунитет сохраняется надолго как от инфекции, так и от вакцины. Одно исследование показало, что антитела против кори сохраняются на протяжении жизни. Из-за того, что вирус очень стабильный, вакцина или естественная инфекция, перенесенная много лет назад, способна защитить человека при повторном заражении.

Но вирус гриппа другой, он способен легко меняться. Поэтому нам приходится вакцинироваться вновь и вновь, потому что вакцины от предыдущего штамма могут не защитить от нового. Получается, что стабильность вируса является основным фактором, решающим сохранится ли защита.

Вероятно, COVID-19 находится где-то между корью и гриппом. Он не настолько стабилен, как корь, но и не так изменчив, как грипп. Можно ожидать, что иммунитет к COVID-19 будет сохраняться, но, скорее всего, не так надолго, как к кори. И нам наверняка придется вакцинироваться против появляющихся штаммов, как это было и с гриппом.

Нам на руку играет однообразность поверхности вируса SARS-CoV-2. Шиповый белок покрывает поверхность коронавируса довольно одинаковым образом. Антитела к оспе, тоже имеющей однообразную поверхность, сохраняются на всю жизнь. В таком случае макрофагам (белым кровяным тельцам, способным захватывать и переваривать патогены) может быть легче поглотить вирус, покрытый антителами.

Если шиповый белок мутирует, и антитела не смогут так успешно его связать, потребуется провести повторную вакцинацию против нового шипового белка — что уже планируют. И если антителам не удастся успешно справиться с новыми штаммами, это могут сделать Т-клетки. А значит, возможно, нам не будет нужна повторная вакцинация, так как у нас может быть долгосрочная защита от нескольких штаммов. Даже если другие штаммы будут вызывать меньший иммунный ответ, мы все равно можем быть защищены от тяжелой формы заболевания.

Важным аспектом естественного заражения является сила изначального иммунного ответа. Обычная простуда, как правило, вызывает легкий ответ в верхних дыхательных путях. Это вызвано тем, что вирус, чье распространение ограничено, например, носом, не является серьезной угрозой. Поэтому иммунный ответ даже не успевает запуститься. Он недостаточен для того, чтобы появились В- и Т-клетки памяти.

По сравнению с тяжелой битвой с гриппом, которую иммунные войска никогда не забудут, обычная простуда — это короткая и неприметная ссора. Легкая форма COVID-19 может вызвать подобную реакцию. Если у вас была более серьезная форма заболевания, это может сделать вас более устойчивыми к заболеванию. Но если у вас была легкая или вовсе бессимптомная форма, то вы рискуете заразиться повторно.

Сила вакцин в их эффективности. Обычно они вызывают гораздо более сильный иммунный ответ, чем естественная инфекция. Дело в том, что естественный иммунный ответ подвержен коварству патогенов, многие из которых находят изощрённые способы, чтобы «отключить» иммунный ответ. И это тоже вызвано эволюцией — чаще выживают вирусы, содержащие белки, которые могут ограничить иммунный ответ. Это имеет особенное значение в случае с вирусом SARS-CoV-2, ведь он имеет несколько способов ограничения иммунного ответа. Так как вакцины содержат в себе часть вируса — такую как шиповый белок — или неактивный вирус целиком, они не способны ограничить иммунный ответ, поэтому он может усиленно развиваться. Например, вакцина Moderna способна вызывать продолжительное образование антител, хотя при естественной инфекции их выработка может варьироваться.

Сейчас мы уверены в том, что заражение SARS-CoV-2 с высокой вероятностью способствует защите от повторной инфекции. Но учитывая, что нам уже известны другие штаммы, важно подготовить вакцины для повторной вакцинации уязвимых групп. В следующие месяцы нам станет понятно, понадобится ли ее проводить.

Если да, то коронавирус больше напоминает грипп, требующий повторной вакцинации. Если нет, тогда он больше похож на корь — в таком случае под угрозой окажутся лишь те, кто откажется от вакцинации.

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