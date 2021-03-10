Медики назвали самый полезный сок в борьбе с гипертонией 1 10.03.2021, 11:24

4,380

Исследование провели в Японии.

Исследование ученых из Японии подтверждает, что потребление томатного сока может оказывать гипотензивный эффект при склонности к гипертонии, пишет u-news.com.ua.

Журнал Food Science and Nutrition опубликовал данные, полученные учеными, представляющими Токийский медицинский университет. Научные специалисты констатируют, что томатный сок полезен в борьбе с гипертонией – он «может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний».

Исследователями проводился эксперимент, в рамках которого 481 человек с симптомами предгипертонии или гипертонии употребляли томатный сок. Употреблять напиток испытуемым разрешалось фактически сколько захочется – главным условием было пить его без соли.

Итог эксперимента оказался следующим: у большинства добровольцев было зафиксировано снижение артериального давления – в среднем на 3%.

Ученые настаивают, что пользу в борьбе с гипертонией приносит употребление именно несоленого томатного сока. Они советуют употреблять натуральны напиток без добавок, поскольку будучи соленым он способен оказывать противоположный эффект.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».