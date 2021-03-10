Белорус Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в НХЛ 10.03.2021, 11:27

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

22-летний хоккеист провел на площадке 17 минут и 30 секунд.

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» в гостях в овертайме уступил «Вашингтону» – 4:5 (ОТ), передает «Трибуна».

Белорусский форвард Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в НХЛ. 22-летний хоккеист провел на площадке 17 минут и 30 секунд, Шарангович нанес три броска, совершил один перехват и одну потерю. Белорус закончил встречу с показателем полезности «0». Добавим, что хоккеист начинал матч во втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.

В активе нападающего в 20 играх 7 (4+3) набранных очков.

yaygor!



🚨: sharangovich

🍎: kuokkanen

🍏: zajac pic.twitter.com/l3EHApeTlE — New Jersey Devils (@NJDevils) March 10, 2021

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