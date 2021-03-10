закрыть
10 марта 2021, среда, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вы должны запретить им выступать!»: тысячи белорусов атаковали соцсети организаторов Евровидения

10
  • 10.03.2021, 11:38
  • 5,580
«Вы должны запретить им выступать!»: тысячи белорусов атаковали соцсети организаторов Евровидения

Люди возмущены участием лукашистов в конкурсе.

В соцсетях организаторов «Евровидения» появилась новость об участнике от Беларуси — провластной группе «Галасы ЗМеста», которая в песнях издевается над сторонниками перемен и поддерживает режим Лукашенко. Меньше чем за сутки на странице международного конкурса в Instagram появилось больше 5 тысяч комментарием от белорусов, в которых они рассказывают правду о группе «Галасы ЗМеста» и просят исключить Беларусь из числа участников, пишет сайт The Village

STACY_BORD: Как обидно видеть, что они представляют не Беларусь, а диктатуру! Уважаемая организационная команда @eurovision, должен же быть способ предотвратить это выступление. Это издевательство над истинным белорусским народом борющимся за свободу.

HETA_ZNAK: Вам могут сказать, что за эту песню проголосовали 80% белорусов. но нет.

VASILISA_PALIANINA: Пожалуйста, запретите этой группе участвовать в вашем конкурсе. Они поддерживают насилие и диктатуру против беларуского народа.

TOMAT_JK: Вы должны дисквалифицировать Беларусь. Как белорус, говорю вам, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПРЕТИТЬ ИМ ВЫСТУПАТЬ!

LIZAVETABELYAEVA_: Пожалуйста, прекратите поддерживать диктатуру в Беларуси!

PIATROUSKAJA: эта песня не имеет никакого отношения к Беларуси. Они — пропагандисты диктатора. Лукашенко убивает мирный народ Беларуси, и эта группа поддерживает его преступления. «Евровидение» вне политики? Подумай дважды.

YAGORKA_: пожалуйста, проверьте песню на политический контекст, который ОЧЕВИДЕН. Они не должны принимать участия в конкурсе.

AHPASHART: Они представляют только Лукашенко и людей, которые его поддерживали. Какой позор! Свободу Беларуси!

KOLOLEJ: Это позор Беларуси. Они поддерживают насилие в отношении белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў