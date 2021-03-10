«Вы должны запретить им выступать!»: тысячи белорусов атаковали соцсети организаторов Евровидения 10 10.03.2021, 11:38

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Люди возмущены участием лукашистов в конкурсе.

В соцсетях организаторов «Евровидения» появилась новость об участнике от Беларуси — провластной группе «Галасы ЗМеста», которая в песнях издевается над сторонниками перемен и поддерживает режим Лукашенко. Меньше чем за сутки на странице международного конкурса в Instagram появилось больше 5 тысяч комментарием от белорусов, в которых они рассказывают правду о группе «Галасы ЗМеста» и просят исключить Беларусь из числа участников, пишет сайт The Village

STACY_BORD: Как обидно видеть, что они представляют не Беларусь, а диктатуру! Уважаемая организационная команда @eurovision, должен же быть способ предотвратить это выступление. Это издевательство над истинным белорусским народом борющимся за свободу.

HETA_ZNAK: Вам могут сказать, что за эту песню проголосовали 80% белорусов. но нет.

VASILISA_PALIANINA: Пожалуйста, запретите этой группе участвовать в вашем конкурсе. Они поддерживают насилие и диктатуру против беларуского народа.

TOMAT_JK: Вы должны дисквалифицировать Беларусь. Как белорус, говорю вам, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПРЕТИТЬ ИМ ВЫСТУПАТЬ!

LIZAVETABELYAEVA_: Пожалуйста, прекратите поддерживать диктатуру в Беларуси!

PIATROUSKAJA: эта песня не имеет никакого отношения к Беларуси. Они — пропагандисты диктатора. Лукашенко убивает мирный народ Беларуси, и эта группа поддерживает его преступления. «Евровидение» вне политики? Подумай дважды.

YAGORKA_: пожалуйста, проверьте песню на политический контекст, который ОЧЕВИДЕН. Они не должны принимать участия в конкурсе.

AHPASHART: Они представляют только Лукашенко и людей, которые его поддерживали. Какой позор! Свободу Беларуси!

KOLOLEJ: Это позор Беларуси. Они поддерживают насилие в отношении белорусов.

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