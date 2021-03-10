Провал премьера 3 Айк Халатян, The Insider

10.03.2021, 11:53

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Никол Пашинян

Почему Никол Пашинян теряет власть в Армении.

В Армении продолжается политический кризис, начавшийся после поражения армянских сил в войне за Карабах. Сегодня митингующие снова вышли на улицы и попытались окружить здание парламента, их главное требование — отставка Никола Пашиняна. Массовые протесты проходят в стране с ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия заявили об окончании боевых действий в Карабахе.

Оппоненты премьера вменяют ему поражение в войне и фактическую сдачу Арцаха (армянское название Карабаха) и приграничных территорий Армении.

Формальным поводом для начала конфликта политического руководства Армении с военным стали скандальные заявления премьера Никола Пашиняна про российские ракетные комплексы «Искандер» (что их ракеты не взрываются или взрываются на 10%) и реакция на них первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Однако если внешнеполитические последствия этого скандала удалось как-то замять, то внутриполитический «взрыв» от «Искандеров» нанес мощный удар по властям.

Решение Пашиняна показать военным, «кто в доме хозяин», и уволить Хачатряна за якобы насмешку над словами премьера о «10-процентном взрыве» ракет вызвало ответную жесткую реакцию армейского руководства, которое не только отказалось считать Хачатряна уволенным (хоть президент и подписал решение главы правительства), но и потребовало от самого премьера уйти в отставку.

Пашинян, в свою очередь, назвал действия генералитета попыткой военного переворота (хотя военные не предприняли никаких шагов по выводу солдат на улицы), а также решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян отказался подписать решение премьера об отставке Гаспаряна и своими последующими действиями перевел вопрос о смене главы Генштаба в сугубо правовую сферу. Теперь юристы будут в дебрях армянского законодательства определять, сколько еще Гаспарян может занимать пост главы Генштаба и имеет ли вообще право Пашинян его увольнять.

При этом даже если будет доказано, что премьер действует в рамках своих полномочий, не исключено, что Гаспарян и другие высокопоставленные офицеры откажутся выполнять решение политических властей. Будь у Пашиняна силовой ресурс для ареста начальника Генштаба, он бы давно это сделал. Особенно после того, как на митинге 1 марта назвал его предателем, который, якобы, организовал подписание заявления армейским руководством по указанию экс-президента Сержа Саргсяна.

Для Пашиняна ситуация осложняется и тем, что он потерял главный свой козырь в политической борьбе: массовую поддержку населения. Об этом свидетельствуют организованные им митинги 25 февраля и 1 марта. Пытаясь подражать Эрдогану, после заявления военных он позвал своих сторонников к правительству на защиту властей. И хотя военные ограничились лишь заявлением, а на улицах не было солдат и бронетехники, на площадь пришло всего несколько тысяч человек. А на митинг 1 марта, который власти готовили несколько дней и на обеспечение которого бросили весь свой админресурс, пришло со всей Армении (жителей областей подвозили), по оценкам связанных с властями НКО, не более 25 тысяч человек.

События последнего месяца фактически поставили точку в истории «народного премьера», который в декабре 2018 года набрал на выборах 70% голосов, а до этого выводил на площадь десятки тысяч человек. Сейчас же Пашинян даже в уличных шествиях своих сторонников участвует в плотном кольце телохранителей, а чтобы пройти по улице пару сотен метров от одного правительственного здания до другого, вынужден задействовать несколько сотен полицейских. И на граждан своей страны он сейчас вынужден смотреть сквозь щиты полицейских или даже оптические прицелы снайперов из СНБ, как было во время недавнего визита премьера в парламент.

За отставку премьера и внеочередные выборы сейчас выступают все ведущие политические силы страны (кроме правящего «Моего шага» и связанных с ним карликовых партий), президент, муниципальные власти многих городов и сел, Армянская апостольская церковь, Академия наук и ряд ведущих вузов, известные деятели культуры, влиятельные организации и лица в диаспоре. Сейчас к ним присоединилось почти все командование армии, а ряд офицеров полиции и Службы нацбезопасности (СНБ) в запасе призвали своих коллег поддержать военных.

Сам Пашинян еще в декабре назвал выступления против себя «бунтом элит», которые якобы хотят взять реванш за свое поражение весной 2018 года во время «бархатной революции». По утверждению премьера и его команды, для достижения этого «реванша» старые власти сейчас пытаются использовать свое влияние ну судебную систему и армейское руководство. Но парадокс в том, что сейчас в качестве своих оппонентов они обозначили должностных лиц, которых назначил и звания с наградами которым давал лично Пашинян. Например, начальника Генштаба Оника Гаспаряна и главу Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна. Или, к слову, утверждая, что весь демарш военных был направлен на то, чтобы выгородить нескольких виновных в поражении в войне, Пашинян забывает, что именно он присвоил Тирану Хачатряну в конце октября прошлого года звание Национального героя Армении.

Главной причиной конфликта с армией стало желание сделать военное руководство, наряду с бывшими властями и отчасти Россией, главными виновниками поражения в войне. Пашинян хотел перенаправить общественный гнев с себя на военных, чтобы люди забыли о катастрофических ошибках политического руководства до и во время войны, а также о его шагах после завершения боевых действий. А ведь эти действия могут стать поводом для уголовного преследования премьера и представителей его команды в случае потери ими власти. И это вынуждает Пашиняна держаться за власть любой ценой.

Сами же военные во главе с начальником Генштаба все последние месяцы молча закрывали глаза на все странные действия политического руководства во время войны и после нее, в частности сдачу всех спорных участков на границе с Азербайджаном в Сюникской области без ссылки на какой-то международный договор или юридический акт (даже трехстороннее соглашение от 9 ноября является просто заявлением лидеров стран), что является прямым нарушением конституции. Тем более что сам Пашинян и члены его команды уверяли, что идущие на границе процессы не являются демаркацией или даже делимитацией границы с Азербайджаном.

Однако сейчас генералы осознали, что молчание и лояльность не гарантируют им безопасность. Ради политической целесообразности и сохранения личной власти Пашинян готов не просто пойти на конфликт с генералитетом, но даже окончательно уничтожить и так сильно пострадавший по итогам войны авторитет армии в обществе, даже не задумываясь о последствиях подобных шагов для национальной безопасности. А ведь до войны армия была самым уважаемым государственным институтом в Армении.

С учетом этого, а также того, что у армии самый мощный силовой ресурс в стране, практически все оппозиционные силы, выступающие с требованием отставки Пашиняна, высказали свою поддержку командованию армии. Более того, некоторые оппозиционные силы, в первую очередь входящие в «Движение спасения Родины», проводящее акции протеста в центре Еревана, прямо призывают военных перейти от слов к делу и силой отстранить Пашиняна от власти. Со своей стороны, Генштаб своим предупреждением властям «воздержаться от применения силы против народа» фактически намекнул оппозиции, чтобы она сама перешла к радикальным шагам. Поддержка таких шагов армией резко ограничила бы возможность Пашиняна применить против протестующих силы полиции и СНБ, да и в целом очень негативно повлияла бы на их лояльность политическому руководству. Однако оппозиция пока не в состоянии собрать критическую массу на улицах и не рискует пока идти на радикальные меры по захвату власти (хотя лидеры движения не исключают этот вариант).

Пока неясно, каким может быть выход из этой ситуации — когда оппозиция не может, а армия не хочет брать власть, меж тем как Пашинян не в состоянии обеспечить элементарный контроль над силовыми структурами и ситуацией в стране. Учитывая, что лишь несколько высших офицеров не подписали заявление Генштаба (при этом отказавшись прямо критиковать действия своих коллег), даже в случае смены начальника Генштаба Пашинян не сможет рассчитывать на полную лояльность армии. И тем более у него нет кадров, соответствующих предусмотренным законодательством критериям назначения на высшие должности в армии, чтобы заменить всех подписавших заявление высокопоставленных офицеров.

Все политические силы Армении, кроме правящего «Моего шага», уверены, что единственная возможность урегулирования кризиса — это проведение внеочередных выборов. И даже Пашинян и «Мой шаг», за день до заявления военных твердившие, что в стране нет для этого оснований, сейчас уже не исключают новых выборов. Бывший партнер Пашиняна по блоку «Елк», лидер оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил компромиссный вариант решения проблемы — премьер отказывается от решения уволить начальника Генштаба и идет на внеочередные выборы.

Однако власть, заявляющая на словах о своей готовности к досрочным выборам, ставит условием их проведения отставку Оника Гаспаряна и обещание оппозиционных фракций не выдвигать собственных кандидатов на должность премьера, если Пашинян подаст в отставку (отставка главы правительства и неизбрание парламентом два раза нового премьера — это единственная предусмотренная законом возможность для проведения досрочных выборов). Притом, что без массового перехода депутатов от правящей фракции на сторону оппозиции, последней не удастся избрать своего кандидата на пост премьера.

Какой выход выберут стороны — законное или силовое решение, — покажут ближайшие дни. Пока что Пашинян не отменяет военное положение (во время которого невозможно проголосовать за отставку премьера) и не идет на компромиссы в вопросе внеочередных выборов, очевидно вынуждая оппозицию все больше задумываться о возможности решения вопроса силовым путем.

Айк Халатян, The Insider

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