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Денег нет: Таракан отправил силовиков собирать бутылки

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  • 10.03.2021, 12:01
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Денег нет: Таракан отправил силовиков собирать бутылки

Использование средств от сдачи вторсырья силовые ведомства будут согласовывать с Минфином.

Силовым ведомствам разрешено оставлять себе деньги от сдачи вторичных материальных ресурсов. Это предусматривает указ №85, сообщают naviny.online.

Как сказано в документе (подписан Лукашенко и опубликован 10 марта на Национальном правовом портале), «в целях повышения эффективности использования внебюджетных средств в Вооруженных Силах и транспортных войсках, органах государственной безопасности, Следственном комитете, органах пограничной службы».

Указ предусматривает, что средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, остаются в их распоряжении.

Кроме этого, согласно документу, средства, получаемые Министерством обороны, КГБ, территориальными органами государственной безопасности, Следственным комитетом, Государственным пограничным комитетом от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения остаются в их распоряжении.

Использование этих средств силовые ведомства будут согласовывать с Минфином.

При этом в указе оговорено, что средства, которые получат таким образом силовые ведомства, «остаются в их распоряжении и используются на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы государственных органов, территориальных органов государственной безопасности, воинских частей».

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