закрыть
10 марта 2021, среда, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше коронавирус будут выявлять при помощи собак

  • 10.03.2021, 12:06
В Польше коронавирус будут выявлять при помощи собак
иллюстрационное фото

В обучении принимают участие кинологи и опекуны собак налоговой службы.

Четыре служебные собаки станут первыми псами в Польше, которые помогут выявлять зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила радиостанция Z-Radio.

В обучении принимают участие кинологи и опекуны служебных собак Государственной налоговой службы. Во время запланированного в течение восьми недель обучения собак Негриту, Сони, Брюса и Хантера обучат распознавать запах COVID-19, полученный от зараженных вирусом.

Сообщается, что в Польше нарастает третья волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток Минздрав страны сообщил о 9 270 выздоровевших, 282 летальных исходах и 9 954 новых случая заражения. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 811 036 человек, умерли 45 599.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 18,1 тыс., 1 837 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 245 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 27,1 тыс. коек для ковидных больных и 2,6 тыс. аппаратов ИВЛ.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За последние месяцы в страну поступило более 5,1 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna, а также британско-шведской компании Astra Zeneca. Более 4 млн доз уже использованы. Первую дозу препарата получили более 2,5 млн жителей Польши, 1,4 млн человек уже привились дважды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў