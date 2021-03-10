В Госдуме утвердили кандидатуру нового посла РФ в Беларуси 4 10.03.2021, 12:14

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Евгений Лукьянов

Фото: LETA

Решение отправлено на утверждение Путину.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси, сообщает "Интерфакс".

Лукьянов должен сменить в этой должности Дмитрия Мезенцева. В последние четыре года он возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.

Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Мезенцев был назначен послом в апреле 2019 года. Тогда он сменил на этом посту Михаила Бабича, который представлял Россию в Белоруссии с августа 2018 года.

Комитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Предложения о кандидатурах оформляются решением МИД РФ или иного министерства и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.

Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.

На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом. "У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом", - сказал он.

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