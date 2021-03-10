Литовские разведчики рассказали, как Россия вмешивается во внутренние дела стран-соседей 1 10.03.2021, 12:31

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Фото: BNS

Департамент государственной безопасности Литвы обратил внимание на несколько факторов.

Департамент государственной безопасности и военная разведка Литовской Республики опубликовали совместную «Национальную оценку угроз 2021», где говорится, что с момента развала Советского Союза Россия использует «замороженные конфликты» для вмешательства во внутренние дела соседних стран.

В контексте Украины литовские коллеги сосредоточивают фокус внимания на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, которые определены как «очаг военной нестабильности на пороге НАТО». При этом попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными.

Департамент государственной безопасности Литвы в частности акцентирует внимание на таких факторах:

«Подчиненные Москве 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) армейские корпуса, состоящие из бригад, батальонов, рот и меньших подразделений действующих на территории оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, насчитывают примерно от 30 до 35 тыс. военнослужащих. При этом большинство из них составляют местные жители, мотивированные финансовым вознаграждением. Указанные подразделения в организационном плане соответствуют модели ВС РФ, они руководствуются и учатся российскими офицерами и инструкторами. Подразделения оснащены российским вооружением, экипировкой, системами связи, и действуют на основе уставов ВС РФ. Таким образом, они могут быть беспроблемно интегрированы в состав российских сил или взаимодействовать с отправленными с РФ подразделениями. Москва может легко усилить свое военное давление на Киев, используя военные формирования, которые полностью и безоговорочно контролируются Россией. Некоторые из военных, участвовавших в боях против ВСУ или служили в указанных АК, были наняты российскими частными военными компаниями (вроде «Вагнер»), с которыми они выполняли задачи в интересах кремлевского режима и олигархов в других конфликтах (Сирия, Ливия и т.д. )».

По результатам анализа литовские коллеги приходят к следующим выводам:

«С момента развала Советского Союза Россия использует «замороженные конфликты» для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время, этот инструмент постепенно теряет свою эффективность. Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными.

Кремль будет неспособным использовать рычаг своего контроля за Донбассом для контроля за внешней и внутренней политикой Украины, пока требования Москвы будут оставаться неприемлемыми для большинства украинцев».

Напомним, представители ОРДЛО не дают допуск специалистам Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам на оккупированной части Донбасса.

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