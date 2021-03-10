Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию 10.03.2021, 12:37

3,654

Фото: Yoli Schwartz, IAA

Возраст старинного артефакта — примерно 2600 лет.

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) нашли печать библейской эпохи, возрастом примерно 2600 лет.

Как пишет Express, печать очень уникальна, так как было найдено не так много личных печатей, принадлежащих женщинам.

По словам руководителей раскопок, печать указывает на то, что владелец вел важные дела и владел имуществом.

Подобные личные печати использовались для подписания документов и часто носились в кольцах.

Надписи, которые они несли, раскрывали личность владельца, семейный и социальный статус.

На печати указано имя женщины и ее отца, а не ее мужа, что свидетельствует о ее статусе.

"Печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодняшний день. Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа", - говорят специалисты.

Они не исключают, что ее владелица сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено на печати.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».