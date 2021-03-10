«Политический хулиган» из России атаковал Лукашенко 1 10.03.2021, 12:52

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Андрей Суздальцев

C узурпатором у него давние счеты.

Белорусский спорт сейчас обсуждается не только болельщиками, но и политологами – благо поводов для осмысления хватает. Отмена хоккейного ЧМ, санкции со стороны Международного олимпийского комитета – благодатная почва для размышлений. В России наиболее остро на тему спорта и Лукашенко высказывается Андрей Суздальцев – секретарь Ученого совета факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Политолог сам тесно связан с Беларусью, а с Лукашенко у него давние счеты, которые включают высылку из страны, пишет «Трибуна».

Последние месяцы пишет о белспорте

Кроме общественно-политической тематики Суздальцев начал затрагивать спортивную. В конце января он предположил, что Лукашенко крайне зависит от белорусских силовиков – фактически сейчас только на них держится режим. Поэтому автократу приходится искать дополнительные источники легитимности. Сегодня Лукашенко ведет поиски всего по двум направлениям – в беларусском обществе и в России. Другие пути для него банально закрыты. Попытки заиметь хотя бы намек на легитимность на Западе провалились с отменой хоккейного ЧМ.

«После августа 2020 года для Лукашенко любое международное позиционирование является крайне необходимым. Понятно, что чемпионат мира по хоккею был крайне необходим, так как его значение на порядок выше, чем пресловутое Всебелорусское народное собрание, собранное из ярых сторонников действующей власти», – размышлял Суздальцев.

Через месяц политолог поделился прогнозом на будущее Лукашенко. Россиянин уверен, что политик «выпал из электорального поля и сейчас гарантированно проиграет любое голосование».

«Лукашенко видит себя в роли основателя «династии». Утверждение на посту белорусского НОКа старшего сына говорит о том, что Лукашенко будет держаться до последнего. Напомним, что еще в середине прошлого десятилетия Лукашенко, который по понятным причинам крайне недоверчив, решил сделать ставку на сыновей. Виктора Лукашенко активно готовили к роли президента, он проходил курсы риторики, политологии и т.д. [...] В целом долгосрочность замысла поражала: Виктор должен удержать президентский «трон» для Николая. Но как воплотить этот продуманный на десятки лет сценарий в создавшихся условиях?» – задается риторическим вопросом Суздальцев.

ГосТВ и провластные спортсмены после третьего поражения минского «Динамо» в плей-офф КХЛ от СКА попытались разогнать волну возмущения из-за несправедливого, по их мнению, судейства, хотя ряд экспертов особой предвзятости не увидели. По информации Суздальцева, итогом третьей игры остался недоволен в том числе и Лукашенко.

«Ну а трибуны привыкли к привилегиям в стиле «Рожественского турнира». Проигрывать надо тоже уметь, а не скулить потом...» – написал Суздальцев

Последняя на данный момент реакция от политолога прилетела после отказа МОК признавать Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси. Суздальцев отметил молчании беларусских госСМИ из-за очередного бана национального комитета. По мнению россиянина, «белорусский олимпийский спорт оказался заложником хунты Лукашенко». Напоследок российский аналитик дал прогноз, что Лукашенко-старший не станет выводить спорт за рамки белорусского кризиса. «Тонуть, так вместе. Между прочим, это касается и всей Беларуси», – написал Суздальцев.

Работал в Беларуси до депортации

Женившись на беларуске, в 1993 году кандидат исторических наук Суздальцев переехал в Минск. Аналитик вскоре вступил в конфронтацию с белорусской властью. Суздальцев называл Лукашенко авторитарным руководителем, который пытается сделать свою страну иждивенцем России. Также политологу не нравилась политика РБ в отношении российской диаспоры в Беларуси и антироссийская пропаганда в государственных СМИ.

Упреки Суздальцева надоели Лукашенко к 2006 году. Тогда аналитика обвинили в угрозе национальной безопасности Беларуси, лишили вида на жительство и депортировали из страны, признав заодно персоной нон грата. Суздальцев стал первым россиянином в современной Беларуси с таким статусом.

Говорят, что хотели убить

Об этом в первые дни 2021 года рассказал изданию «УРА.РУ» политолог Дмитрий Болкунец. По его информации, беларусские спецслужбы готовили покушение не только на журналиста Павла Шеремета, погибшего в 2016-м после взрыва автомобиля, но и на Суздальцева. Последнего хотели устранить на территории России.

Схожей информацией обладает бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар.

«Планировалось физическое устранение Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. [...] Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности, европейское, и Америка. И я думаю, что наконец-то мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», – поведал «Настоящему времени» экс-силовик.

Сам Суздальцев рассказывал, что с 2010-го по 2014-й годы, находясь в России, постоянно чувствовал на себе внимание беларусских спецслужб. По его словам, «некоторые представители Беларуси публично требовали от спецслужб, чтобы меня выкрали, убили».

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