закрыть
10 марта 2021, среда, 13:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уже на этой неделе в Беларусь придет настоящая весна

  • 10.03.2021, 12:53
Уже на этой неделе в Беларусь придет настоящая весна

К концу недели заметно потеплеет.

Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.

По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет

11 марта

ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);

днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

12 марта

ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);

днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

13 марта

ночью -4..+3°С;

днем +3..+10°С (по югу до +12°С).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў