СМИ: Инфраструктурный коллапс оккупированного Крыма неотвратим и необратим 10.03.2021, 13:00

Незаконные власти капитулировали перед созданными им проблемами.

Намедни так называемый «руководитель» предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что аварии на водопроводах городов и сел оккупированного полуострова с каждым днем будут только учащаться. И смелости этого заявления может быть как минимум два объяснения, которые никоим образом не сыграют на пользу крымчан, пишет на сайте sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Прежде всего, представитель оккупационных властей подтвердил тот факт, что за все время оккупации полуострова на обслуживание, ремонт, замену, а также прокладку новых линий водопровода, финансирование хоть и выделялось, но, судя по всему не тратилось. То есть, фактически, данный деятель оккупационной администрации подтвердил мои слова от августа 2020 года, прозвучавшие в материале «Крым, вода и техногенный коллапс», касающиеся катастрофических распилов средств, выделяемых на инфраструктуру полуострова.

В результате 7 лет методичного распила бюджетных средств и полного игнорирования требований по обслуживанию водопроводов в Крыму, оккупационные власти получили ситуацию, когда ежедневно фиксируются прорывы, а жители полуострова, и без того испытывающего проблемы с водоснабжением из-за варварской эксплуатации источников и водохранилищ российскими военными, оказываются подолгу без воды. Хотя, сама вода часами и днями напролет может течь по улицам крымских городов из прорывов водопроводов, на залатывание которых не хватает сил и средств.

Второй очень важный момент в смелом заявлении Баженова заключается в том, что так называемый «руководитель» предприятия «Вода Крыма» явно намеревается выбить дополнительные бюджетные средства для решения проблемы с износившейся инфраструктурой. Разумеется, эти средства не будут направлены на обслуживание и ремонт, а, равно как и все предыдущие, будут успешно освоены в карманах оккупационной власти.

Фактически, то, во что превратились водопроводы Крыма за 7 лет оккупации, сложно даже назвать инфраструктурным объектом. Все это требует масштабного капитального ремонта с выделением многомиллиардных средств. Но этого никогда не будет, от чего инфраструктурный коллапс оккупированного Крыма неотвратим и необратим.

Вода продолжит течь в Крыму, но не из кранов домов его жителей, а по улицам и переулкам.

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