закрыть
10 марта 2021, среда, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?

5
  • 10.03.2021, 13:12
  • 2,894
Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?
иллюстрационное фото

Первыми о «новшестве» сообщили сотрудники банка БелВЭБ.

В Банке БелВЭБ появилось новшество. Всех сотрудников заставляют подписывать допсоглашение об уменьшении оклада на 40%, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Остальное якобы пойдет в премию, которую еще надо будет заслужить. Кто не согласен — увольняют.

Всех, кто до 31 марта не согласится на новые условия, уволят в соответствии с пунктом 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў