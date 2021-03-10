Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?5
- 10.03.2021, 13:12
- 2,894
Первыми о «новшестве» сообщили сотрудники банка БелВЭБ.
В Банке БелВЭБ появилось новшество. Всех сотрудников заставляют подписывать допсоглашение об уменьшении оклада на 40%, сообщает телеграм-канал NEXTA.
Остальное якобы пойдет в премию, которую еще надо будет заслужить. Кто не согласен — увольняют.
Всех, кто до 31 марта не согласится на новые условия, уволят в соответствии с пунктом 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса Беларуси.