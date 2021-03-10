Эстония приостановила использование вакцины AstraZeneca 2 10.03.2021, 13:51

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фото: REUTERS

Департамент здоровья страны проводит расследование.

Власти Эстонии решили временно приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента здоровья страны Мари-Анну Хярму передает nv.ua .

Причиной такого решения стали смерть и случай заболевания Covid-19 после вакцинации данным препаратом в Австрии.

По словам Хярмы, использование AstraZeneca в Эстонии приостановлено до завершения расследования указанных случаев.

«Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцина использоваться не будет», — заявила она.

Власти Австрии приостановили использование AstraZeneca 7 марта после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Кроме того, в самой Эстонии на прошлой неделе после применения вакцины скончался 31-летний спасатель.

В то же время доказательств связи этих случаев с AstraZeneca сейчас нет.

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