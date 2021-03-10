Обезоружены тысячи карателей: на «Нафтане» рассказали о результатах стачки

Обезоружены тысячи карателей: на «Нафтане» рассказали о результатах стачки8
- 10.03.2021, 14:01
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Впечатляющие цифры.
На начало марта к стачке на ОАО «Нафтан» присоединилось 36 человек. Сумма неуплаченных налогов（48%) бастующими за все время составила 112 967 рублей.
Стачком ОАО «Нафтан» подвел промежуточные итоги стачки:
— Сумму неуплаченных налогов можно представить так:
- 2689 дубинок ПР-Т, не бьющих граждан;
- 7060 газовых баллончиков, не «плюющих» в лицо мирному населению;
- 6 автозаков на базе ГАЗ-3309, не увозящих в неизвестном направлении людей;
- полная комплектация амуниции 35 омоновцев, не калечащих Новополочан;
- 14120 бутылок водки, которой не спаивают заводчан;
- более 100 среднемесячных зарплат сотрудников МВД, не задерживающих просто так.
Дали или нет какой-либо эффект 36 бастующих?