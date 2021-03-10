Франция начала свои первые военные учения в космосе 10.03.2021, 14:07

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Им присвоено кодовое название «AsterX».

Французские военные начали свои первые военные учения в космосе, чтобы проверить способность защищать собственные спутники.

Эксперты отмечают, что такие учения являются «признаком растущей конкуренции» между мировыми державами на орбите Земли, пишет nv.ua.

Мишель Фридлинг, глава недавно созданного космического командования Франции, назвал эти учения «стресс-тестом наших систем» и сказал, что они «были первыми для французской армии и даже первыми в Европе».

Эти учения под кодовым названием «AsterX» в честь первого французского спутника Asterix 1965 года, будут имитировать мониторинг потенциально опасного космического объекта, а также угрозу для спутника.

«Возникает ряд событий, которые создают кризисные ситуации или угрозы для нашей космической инфраструктуры, но не только это», — сказал Фридлинг репортерам из штаб-квартиры космического командования в Тулузе на юго-западе Франции.

Новые космические силы США и космические агентства Германии принимают участие во французских учениях, которые продлятся до пятницы.

Инвестиции в космическую программу должны составить 4,3 миллиарда евро в течение бюджетного периода 2019−2025 годов — это небольшая часть суммы, потраченной США или Китаем.

Отметим, в 2018 году Франция обвинила Россию в попытке перехватить передачи с франко-итальянского спутника, используемого армиями обеих стран для безопасной связи. Российский спутник «Луш-Олимп» якобы приблизился к спутнику «Афина-Фидус», что французские власти назвали «актом шпионажа».

В 2019 году министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что страна запустит миниатюрные спутники наблюдения с оборонительным оружием. Среди вариантов спутникового оружия — лазеры и даже пистолеты-пулеметы.

По данным главы Минобороны страны Флоренс Парли, на космическую оборону из бюджета выделят 700 млн евро, а к 2025 году суммарное финансирование ведомства достигнет 4,3 млрд евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что страна создаст свои собственные космические силы, которым поручено защищать спутники, хотя в сообщении не упоминалось о системах космического оружия.

Парли предложила внести поправки во французский закон о космических операциях, чтобы предоставить Министерству вооруженных сил больше свободы, и заявила, что она хотела бы видеть такие спутники на орбите к 2023 году.

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