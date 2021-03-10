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В МИД Украины назвали «вздором» и «заезженной мантрой» утверждения КГБ Беларуси об оружии

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  • 10.03.2021, 14:10
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В МИД Украины назвали «вздором» и «заезженной мантрой» утверждения КГБ Беларуси об оружии
Фото: Getty Images

В Киеве призвали режим Таракана прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом.

В Киеве назвали «полнейшим вздором» заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, что с Украины поставляется «оружие для терактов». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об „оружии с Украины“. Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, накануне председатель КГБ Беларуси Тертель заявил, что с территории Украины якобы большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.

Ранее Киев уже неоднократно опровергал слова белорусских властей об оружии с территории Украины.

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