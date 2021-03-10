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Нефть падает на данных о росте запасов в США

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  • 10.03.2021, 14:23
Нефть падает на данных о росте запасов в США

Brent обновила минимум за неделю.

Цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне статистики из США, показавшей резкий рост запасов в хранилищах.

Фьючерсы на сорт Brent в понедельник взлетавшие до 71,38 доллара за баррель, максимум с января 2020 года, на азиатской сессии в среду падали до 66,53 доллара, оформив минимум почти за неделю, передает finanz.ru.

Контракты на WTI в Нью-Йорке подешевели на 1,7% во вторник и теряли еще 0,5% в среду, опускаясь до отметки 63,14 доллара за бочку.

Американский институт нефти сообщил накануне, что за неделю, завершившуюся 5 марта, в американских хранишищах осели еще 12.8 млн баррелей «черного золота». Запасы бензина при этом сократились на 8,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 4,8 млн.

На хабе в Кушинге, через который проводятся расчеты по обращающимся на нью-йоркской бирже фьючерсам, запасы увеличились на 295 тысяч баррелей за неделю.

«Есть ожидание, что мы увидим еще один рост запасов сырой нефти в США, потому что нефтеперерабатывающие заводы остаются закрытыми», - говорит старший аналитик Price Futures Фил Флинн.

Официальная статистика Минэнерго будет опубликована в среду, и в среднем ждут увеличения запасов на 2,7 млн баррелей.

«На рынке был геополитический страх на фоне атак на саудовскую нефтяную инфраструктуру, но энергетические фьючерсы стали перекупленными, и новости о том, что от атак не было никакого ущерба, вызвали заметную волну фиксации прибыли»,- отмечает аналитик evens Report Research Тайлер Ричи.

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