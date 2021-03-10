ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко 9 10.03.2021, 14:48

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Предположительно, они затронут в первую очередь сотрудников силовых структур.

В Евросоюзе началась работа над четвертым санкционные пакетом против режима Лукашенко.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси началась. Я предполагаю, что они больше будут сосредоточены на сотрудниках милиции и госбезопасности, а не на "деньгах", стоящих за режимом, но еще рано говорить наверняка", - написал Джозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after "the money" behind the regime but it is still early days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021

В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

В санкционный список ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.

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