Белоруска попала в финал премии World Press Photo 1 10.03.2021, 15:03

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На фото запечатлена жена Павла Северинца.

Так жюри оценило снимок фотографа «Нашей Нивы» Надежды Бужан, на котором Ольга Северинец возле Окрестина ждет своего мужа Павла.

Этот снимок был сделан 22 июля 2020 года. Утром того дня маме Павла сообщили, что сына выпустят. Когда жена Ольга Северинец позвонила на Окрестина, ей сказали то же самое.

Павел был задержан 7 июня после пикета на Комаровке. Его арестовали на 15 суток за участие в акции, еще 15 — за призывы к ней.

Уверенности в том, что политик окажется на свободе, не было. Но десятки человек приехали его встречать на Окрестина. Среди них актер Павел Харланчук с женой, поэт Владимир Некляев.

«Было холодно. Помню, что очень замерзла и устала, трудно было даже разговаривать. Светлый день, но надежда, что мы увидим Павла, так и не сбылась. Нас утром обнадежили, а потом, продержав более трех часов, сказали, что его никто освобождать не собирается. Издевательство. Бессилие. Злость», — вспоминает Ольга тот день.

фото: НАША НИВА

«Ольга, казалось, была воодушевлена. Подошло время освобождения, а Павла все не было. В какой-то момент она решила подойти к двери и спросить о муже. А я решила проследить за ней, — рассказывает Надежда Бужан историю этого фото. — Я всегда удивляюсь таким сильным людям, как Ольга. Она в непростом эмоциональном состоянии, ведь за решеткой ее муж, вокруг масса журналистов — а она спокойно ко всему отнеслась. В какой-то момент Ольга перестала обращать на нас внимание, поскольку ее мысли были заняты другим.

Этот снимок прост по своей форме, но интуитивно фотографы знают, когда получается хороший кадр. Меня зацепила и сама история: маленькая, но сильная женщина, которая ждет мужа.

Мне кажется, получилось символическое фото о том, как многочисленные белорусы после протестов ждут своих близких из тюрем.

Я отправила эту фотографию на конкурс в самый последний момент. Уже подготовила письмо, и перед тем, как кликнуть на отправку, вспомнила об этом снимке. После выборов было настолько много событий, что этот кадр чуть не забыла».

В этом году в конкурсе World Press Photo участвовало 4315 фотографов из 130 стран. Они отослали более 74 тысяч снимков.

Надежда Бужан, фото Виктории Герасимовой

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