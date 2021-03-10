Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна 1 10.03.2021, 15:15

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Никол Пашинян

Военные назвали это главным условием для выхода из политического кризиса.

Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Заявление военных публикует портал News.am (перевод — РБК).

«Руководство Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна, подтверждает данные до сих пор оценки текущей ситуации в республике. Решение текущей ситуации — одно, об этом говорится в сообщении [Гаспаряна]», — следует из заявления.

В своем заявлении Гаспарян сказал, что благоприятное для государства решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередных парламентских выборов. Он назвал свою отставку неконституционной и заявил, что обратился в Административный суд для «реализации силы исключительно на основе права».

Командование также заявило, что принимает заявление Гаспаряна как инструкцию к действию.

Никол Пашинян уже направил президенту Армении ходатайство о назначении на должность главы Генштаба Артака Давтяна, сообщает портал ArmenPress со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворкян. Давтян ранее занимал эту должность до Гаспаряна (с мая 2018 года по июнь 2020 года).

Отставку Гаспаряна инициировал Пашинян после конфликта с военными из-за российских «Искандеров». Перед этим был уволен заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян.

Премьер дважды подавал указ об увольнении Гаспаряна президенту, однако последний его отклонял. В итоге правительство сообщило, что генерал-полковник был уволен согласно законодательству Армении.

Президент после этого обратился в Конституционный суд с просьбой проверить части закона, по которому был уволен Гаспарян, на соответствие Конституции. По его словам, существующие в юридической практике закона проблемы стали очевидными на фоне конфликта премьера и военных.

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