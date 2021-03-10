До Крыма Виталий Портников, «Крым. Реалии»

10.03.2021, 15:17

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Виталий Портников

Москва нанесла удар по своему будущему.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает на то, что лидеры стран, которые входят в Североатлантический союз, изменят стратегическую концепцию отношений НАТО и России. В концепции, которая продолжает оставаться актуальным для НАТО документом, говорится о стратегическом сотрудничестве с Россией. Проблема только в том, что эту концепцию принимали до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Сейчас уже даже неудобно напоминать, что после краха Советского Союза Россию вовсе не считали противником Североатлантического союза и действительно были настроены развивать дружественные и партнерские отношения с этой страной. Даже знаменитое расширение НАТО на Восток воспринималось совершенно по-разному странами, которые хотели присоединиться к альянсу, «старыми» членами НАТО и самой Россией. Бывшие страны – участницы Варшавского договора, исчезнувшего почти одновременно с СССР, стремились под натовский «зонтик», потому что опасались, что настроения в России изменятся и она вновь станет угрожать странам, еще недавно ощущавшим на себе всю тяжесть советского присутствия. Для «старых» членов НАТО расширение альянса было прежде всего расширением системы европейской безопасности, и их лидеры совершенно не понимали, почему кто-то должен воспринимать это расширение как агрессивные планы.

А в России это именно так и воспринималось – потому что при всех демократических тенденциях в политике тогдашнего российского руководства советские стереотипы во внешней политике никуда не исчезли. С приходом к руководству российской дипломатией старого чекиста Евгения Примакова и в особенности после того, как президентом России стал тогда еще молодой чекист Владимир Путин, эти стереотипы, похоже, возобладали окончательно. НАТО – «агрессивный блок». Расширение альянса – «действия, направленные против России» и вообще «обман», так как Михаилу Горбачеву якобы обещали не расширять НАТО в обмен на объединение Германии. И всегда хочется спросить у тех, кто транслирует эти мифы: а если бы не пообещали, то тогда что? Не было бы объединения? Сохранился бы Варшавский договор? А Советский Союз? А российские войска по-прежнему находились бы в Варшаве или Праге?

Понятно, что все это – риторические вопросы. Кремль, думаю, просто не захотел смириться с тем непреложным фактом, что после краха СССР НАТО остался единственным гарантом безопасности именно потому, что никогда не был «агрессивным блоком». Агрессивным был Советский Союз. Именно поэтому он и исчез. И возвращаться к его политическому наследию – значит наносить удар вовсе не по НАТО, а по собственному будущему.

Но путинская Россия, похоже, занята именно этим возвращением. Аннексия Крыма действительно подвела черту под попытками цивилизованного мира выстроить с Россией стратегическое партнерство. Потому что Кремль позволил себе плюнуть даже на элементарные нормы международного права, разрушить миропорядок, создание которого стало выводом из трудных уроков Второй мировой войны.

И теперь на Западе говорят разве что о диалоге с Москвой – да и то нарываются на оскорбления. Так что да, концепции, похоже, придется пересматривать.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

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