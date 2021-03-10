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На лидера ОГП Николая Козлова завели уголовное дело

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  • 10.03.2021, 15:29
  • 1,758
На лидера ОГП Николая Козлова завели уголовное дело
Николай Козлов
Фото: «Радыё Свабода»

Политик узнал об этом от своего адвоката.

В отношении председателя ОГП Николая Козлова возбудили уголовное дело по статье 407 УК (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

О возбуждении уголовного дела «Нашей Ниве» сообщил Николай Козлов.

«О том, что на меня завели дело, я узнал вчера от своего адвоката. Деталей никаких не знаю — только факт возбуждения дела, — говорит Николай Козлов. — Это связано, наверное, с моим допросом по делу Координационного совета, так как по другим делам меня не вызывали.

Но что я мог разглашать?

Единственное, что я мог разглашать, — что дело сфабриковано. Но ведь это и так все знают.

Поэтому я немного в недоумении. Похоже, что просто хотят состряпать очередное дело на пустом месте.

Чем закончится, не знаю и не понимаю пока. Возможно, после допроса — или на суде? — будет понятнее. Зависит от того, насколько решительно настроена система. Но ведь очевидно, что это «дело» просто шито белыми нитками».

Наказание за «разглашение данных дознания» — от штрафа до арест

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