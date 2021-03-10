закрыть
10 марта 2021, среда, 16:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум

  • 10.03.2021, 15:42
В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум
Фото: ТАСС

В случае его невыполнения заявлено о переходе к «тактике тотального сопротивления».

В Грузии лидер оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе выдвинул властям ультиматум. Как сообщает «Общественное телевидение», он заявил, что руководство государства должно заключить соглашение с оппозицией до конца марта, иначе его политическая сила перейдет к тактике тотального сопротивления, пишет Guildhall.

«Если переговоры не состоятся до конца марта, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, которое, конечно, предусматривает действия в рамках конституции и закона», — сказал Вашадзе.

Он пригрозил, что его партия будет постоянно проводить протестные акции, встречаться с представителями других стран, а также совершать «многие другие нестандартные действия». Георгий Вашадзе добавил, что в Евросоюзе поддерживают требования оппозиции в Грузии: выпустить «политзаключённых» и провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, ранее о проведении массовых акций протеста в Тбилиси заявила член политсовета партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе , если власти не освободят политзаключенных и не примут решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были сфальсифицированы, и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў