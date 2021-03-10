В Могилеве отменили коронавирусные ограничения в барах и кальянных 3 10.03.2021, 15:58

фото: pixabay.com​

Соответствующее решение принял Могилевский горисполком.

Могилевские чиновники отменили введенные в прошлом году ограничения, связанные с коронавирусом, передает euroradio.fm.

Согласно прежним документам, с 8:00 до 23:00 в тамошних барах и развлекательных центрах коронавируса не было, а после 23:00 он появлялся. Также в Могилеве вновь разрешено работать кальянным.

Соответствующее решение принял Могилевский горисполком.

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