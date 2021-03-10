В Могилеве отменили коронавирусные ограничения в барах и кальянных

В Могилеве отменили коронавирусные ограничения в барах и кальянных3
- 10.03.2021, 15:58
Соответствующее решение принял Могилевский горисполком.
Могилевские чиновники отменили введенные в прошлом году ограничения, связанные с коронавирусом, передает euroradio.fm.
Согласно прежним документам, с 8:00 до 23:00 в тамошних барах и развлекательных центрах коронавируса не было, а после 23:00 он появлялся. Также в Могилеве вновь разрешено работать кальянным.
Соответствующее решение принял Могилевский горисполком.