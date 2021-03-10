Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Таракана 10.03.2021, 16:03

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Фото: bankinvest.dk

Их похвалил министр иностранных дел Дании.

Стали известные первые случаи отказа инвестфондов от гособлигаций Беларуси, которые они купили перед выборами-2020.

Об истории с белoрускими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen. Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest.

Что за фонды отказались от беларуских облигаций? Это BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest.

«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже – насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи беларуских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», – рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.

«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали белoруские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», – говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала белoруские гособлигации в начале 2021-го.

«В настоящее время у нас нет белoруских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», – объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод похвалил инвестфонды, которые отказались от гособлигаций Беларуси:

– Совершенно очевидно, что своим решением не признавать «победу» Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко.

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