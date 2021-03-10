В Беларуси в феврале разогналась годовая инфляция 10.03.2021, 16:25

На что заметнее всего выросли цены.

В Беларуси в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%, следует из данных Белстата. Годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%, пишет сайт tut.by.

Непродовольственные товары в феврале подорожали на 1,1%, продовольственные — на 1,8%, а платные услуги — на 3,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%, 7,8% и 9,2% соответственно.

Напомним, с февраля выросли розничные цены на лекарства, медизделия, детские товары, некоторые продукты питания. Это связано с повышением с 1 января НДС, к февралю розничные цены нужно было обновить с учетом нового размера налога. В январе также повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Но из-за нюансов статистики это подорожание отразилось в данных за февраль.

В целом годовая инфляция в прошлом месяце составила 7,7% (февраль к февралю). В январе годовой прирост цен на товары и услуги был на уровне 7,7%. В Нацбанке поясняли ускорение роста цен во многом повышением НДС на многие продукты, детские товары, лекарства и медизделия. В январе также подняли тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повысили стоимость автомобильного топлива.

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на социально значимые товары на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял, что в целом прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что отразилось на ценах в рознице.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

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