Ученые нашли в Сахаре осколок протопланеты 10.03.2021, 16:34

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Метеорит откололся от протопланеты и оказался старше Земли.

Французские и японские ученые изучили метеорит, который был обнаружен в Сахаре в 2020 году. По их мнению, он откололся от протопланеты, а его возраст превышает возраст Земли, сообщает Naked science.

Отмечается, что останки протопланет редко изучают из-за нехватки образцов. Теперь же ученым представился такой шанс. Обломки породы общей массой 32 килограмма нашли в местечке Эрг-Шеш в юго-западной части Алжира. Они сразу привлекли внимание ученых, поскольку не относились к наиболее распространенному типу метеоритов – хондритам.

Исследователи изучили образцы и нашли в них следы пироксена. В связи с этим ученые отнесли образец к ахондритам, которые состоят из магматических пород, или брекчий, возникших в результате ударных процессов. Предполагается, что такие метеориты сформировались в крупных телах, которые внутри себя разделились на ядро и кору.

Ахондритов удается обнаруживать нечасто, 95% из них относят к обломкам Луны или Марса. В таких телах обычно находят базальт, но в найденных обломках его нет. Но ученые нашли вулканическую породу андезит.

Изучив радиоактивные изотопы алюминия и магния, ученые смогли определить возраст метеорита. Выяснилось, что эти элементы кристаллизовались 4,565 миллиарда лет назад в составе родительского тела (оно само сформировалось 4,566 миллиарда лет назад). То есть метеорит появился раньше, чем наша планета, которой, как известно, 4,54 миллиарда лет. Ученые считают, что обнаружили самый древний из известных образцов магматической породы. И это, по их словам, проливает свет на то, как выглядела кора первых протопланет Солнечной системы.

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