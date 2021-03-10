Госдума РФ разрешила чиновникам коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах» 7 10.03.2021, 17:06

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Закон об отмене наказания за коррупционные нарушения прошел первое чтение.

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам, передает finanz.ru.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств», - говорится в пояснительной записке.

Такими обстоятельствами будут признаваться «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых <...> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Изменения предлагаются в ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников СК РФ, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других.

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