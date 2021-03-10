В Беларуси начали прививать от COVID-19 педагогов

В Беларуси начали прививать от COVID-19 педагогов1
- 10.03.2021, 17:14
Массовая вакцинация граждан начнется после того, как привьют граждан из категорий риска.
О начале вакцинации работников системы образования рассказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, пишут «Минск-Новости».
«В стране продолжается вакцинация работников медицинской сферы, недавно начали прививать педагогов и вскоре перейдем к социальным работникам и людям, находящимся в домах-интернатах», — сказала Елена Богдан.
По ее словам, массовая вакцинация граждан начнется после того, как привьют граждан из категорий риска.