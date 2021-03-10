Парламент Ливии проголосовал за новое переходное правительство 10.03.2021, 17:18

Парламент Ливии на заседании в Сирте, 8 марта 2021 г.

Фото: Reuters

Новый кабинет должен привести страну к выборам, намеченным на декабрь.

Расколотый парламент Ливии утвердил в среду, 10 марта, избранное правительство национального согласия страны. Как сообщил в среду, 10 марта, спикер Палаты представителей Акила Салех Иса за переходный кабинет проголосовало большинство депутатов, присутствовавших на редком заседании в прибрежном городе Сирте - 132 из 178, передает DW.

Между тем в правительстве, состав которого был предложен временным премьером Абдель Хамидом Дбейбой, пока остается незанятым пост министра обороны.

Правительство национального согласия должно быть приведено к присяге позднее, на заседании в Бенгази, конкретная дата пока не называется. Его лидеров избрали в начале февраля представители противоборствующих сторон на встрече в Женеве, проведенной при посредничестве ООН.

Поддержка парламентом переходного правительства считается важнейшим событием за многие годы, направленным на разрешение ливийского конфликта. Оно будет руководить Ливией до выборов, намеченных на 24 декабря.

Новое правительство заменит два старых

Новый кабинет должен заменить два действовавших до сих пор правительства, которые боролись за власть в стране, охваченной гражданской войной. борьба за власть между различными группировками и фракциями началась в Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи и его убийства. В Триполи было сформировано международно признанное Правительство национального согласия (ПНС), под контролем которого оказалась лишь небольшая часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседала Палата представителей - однопалатный парламент, называвший себя истинной властью.

Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, поддерживая власти в Тобруке и стремясь свергнуть ПНС. Хафтара в той или иной форме поддерживают Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а правительство в Триполи - Турция.

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

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