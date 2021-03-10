«В соцслужбе смотрят как на нелегала» 2 10.03.2021, 17:56

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Фото: Александр Ружечка

Белоруска родила в России, и теперь ей отказывают в пособии на ребенка.

В этом году аист в семью минчан Прищеповых прилетал дважды. В первый раз принес милую девочку Ладу, во второй — письмо от управления соцзащиты с отказом в выплате детского пособия. Дело в том, что Вероника с мужем еще в прошлом году приняли решение: их второй ребенок появится на свет в комфортных условиях российского роддома. За границей они провели чуть больше месяца, но этого хватило, чтобы семье отказали в пособии, пишет сайт onliner.by.

— Изначально я планировала рожать в Минске, искала варианты здесь. Хотела естественные роды после кесарева сечения, а врачей, которые на это готовы и у которых есть опыт, не так много. Мы обратились в шестой роддом, но его закрыли из-за «ковида». Затем обращались во второй, после — в областной. Из-за коронавируса нам везде отказывали, а ехать в роддом по месту прописки мне категорически не хотелось из-за первого горького опыта, — объясняет свой выбор Вероника.

От знакомой молодая мама услышала, что в российском Щелково есть частный родильный центр на базе государственного перинатального. Что там мягкое и бережное отношение к мамам, прекрасные условия, ребенка от мамы не забирают даже в случае кесарева сечения. «Мечта!» — подумала Вероника. Они с мужем заняли у знакомых денег и стали готовиться к платным родам в России.

— Мы до последнего не были уверены, что нас пропустят на границе, хотя у нас была официальная справка – вызов из роддома. И все же 9 декабря, когда я была на 37-й неделе беременности, мы с мужем и сыном пересекли границу. Лада родилась 7 января, а 12-го мы вернулись домой.

Уже в Беларуси родители Лады рассчитывали получить пособие на рождение ребенка (более 3,6 тыс. рублей). Но внезапно получили отказ: раз уж Прищепова рожала за границей, то теперь должна доказать, что не проживала там.

«Мы почти каждый день гуляли со старшим ребенком у дома, нас видели соседи»

Причина, по которой Прищеповы столкнулись с проблемой, — «изменения и дополнения в закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

В 2017 году в Беларуси изменили порядок назначения пособий на детей, которые родились за границей. С того момента недостаточно проживать на территории нашей страны, имея официальную регистрацию, и в эпоху закрытых из-за пандемии границ. Нужно предоставить документальные доказательства того, что хотя бы один из родителей новорожденного находился в Беларуси не менее шести месяцев. А с этим у семейства Прищеповых проблемы.

— Всю беременность я наблюдалась в минской поликлинике. Этого факта недостаточно для соцслужбы: «А может, вы специально приезжали в Беларусь только ради походов к врачу и сдачи анализов!» Мне сказали, что один поход в женскую консультацию засчитают как один день проживания в Беларуси, — объясняет Вероника.

Молодая мама показывает нам документ из поликлиники (он есть в распоряжении редакции). В нем видно, что за время беременности Вероника сходила в медучреждение 25 раз. Один поход был в мае, когда женщина становилась на учет, два — в июне, шесть — в июле, шесть — в августе и так далее. Это не считая походов на сдачу анализов.

— Кроме того, мы почти каждый день гуляли со старшим ребенком у дома, нас видели соседи. Я веду свой блог в Instagram (у меня почти 4 тыс. подписчиков) и постоянно снимаю сторис в Минске. В управлении соцзащиты мне предложили принести справку из детской поликлиники — как доказательство того, что сын там наблюдается. Но ребенок практически не болеет, а если было нужно, то мы обращались в частный медцентр.

«Почему я должна отдать эти деньги не своему ребенку, а кому-то другому?»

Доказательством проживания на территории Беларуси мог быть документ с работы. Но Вероника из одного декрета сразу вышла в другой. Из-за пандемии ее муж трудился удаленно.

— Поэтому он не может взять справку, что столько-то часов находился на работе. В соцслужбе на меня смотрят как на нелегала. Словно я с беременным животом по несколько раз в месяц пробиралась лесами через границу, чтобы в Минске отмечаться у врача и сдавать анализы.

Из-за того, что белоруска не рожала на родине, она лишилась еще и пособия для женщин, вставших на учет до наступления 12-недельного срока беременности (260 рублей).

— Я регулярно ходила в свою поликлинику до 37-й недели беременности и потом уехала на роды в Россию, врач об этом знала. В итоге в поликлинике мне потом выдали мне справку, что я нерегулярно посещала врача, а это является причиной в отказе в выдаче пособия, — говорит молодая мама.

А несколько дней назад Вероника узнала, что проблемы будут даже с ежемесячным пособием по уходу за ребенком до 3 лет на дочь и пособием на сына. Их назначили не со дня рождения дочери, а с момента ее регистрации.

— По телефону мне сказали, что раз роды были не в Беларуси, то ежемесячное пособие выплачивается с момента регистрации ребенка. Мы не знали и зарегистрировали Ладу только через месяц. Это значит, что я потеряла еще более 600 рублей, — объясняет она.

В начале марта Вероника снова собрала для управления соцзащиты бумаги для получения пособия. Теперь приложила и документы, которые порекомендовали в соцзащите: выписку из амбулаторной карты из поликлиники, справки на старшего ребенка из поликлиники и детского сада. Подписчики в Instagram посоветовали женщине приложить еще и выписку с банковской карты, что она и сделала. Теперь ждет решения.

Примечательно, что даже если бы Вероника и пересекала границу нелегально по два раза в месяц, но при этом родила в Беларуси, то проблемы с пособием не возникло бы. Такие законы.

— Одна знакомая написала мне: мол, чего ты уцепилась за эти деньги, ты же рожала для себя. Но почему я должна отдать эти деньги не своему ребенку, а кому-то другому? Тем более для нас эти деньги не лишние, — заключает Вероника.

Что говорят в соцзащите

Мы позвонили в управление социальной защиты администрации Фрунзенского района города Минска. Там о данной ситуации знают:

— Она же [Вероника Прищепова] подала документы повторно. Мы будем смотреть, и комиссия будет принимать решение. Тут один человек не принимает решение, сейчас пока ничего сказать не можем. Документы смотрела начальник, которая находится в составе комиссии, поэтому все может быть в порядке.

— Как вообще женщине доказать, что человек проживал в Беларуси? — уточнили мы.

— С Россией сложно доказать, если она действительно здесь не проживала.

— Говорит, что уезжала только на месяц.

— Один из документов — это заключение врачебной комиссии, что женщина встала на учет, как положено, регулярно ходила и выполняла все рекомендации врачей-специалистов. Если есть старшие дети, которые находились в каком-то учреждении образования, то может быть предоставлена справка из школы или детского сада. Если муж — индивидуальный предприниматель уплачивал страховые взносы, можно приложить справку из фонда соцзащиты. Подтверждать можно по любому из супругов. Имея совокупность документов, комиссия, может, и примет положительное решение.

Юрисконсульт: можно обратиться в суд

Юрисконсульт Людмила Шепеленок объясняет, что, согласно пункту 31 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, к документам и (или) сведениям, подтверждающим шестимесячный период проживания на территории Республики Беларусь, могут относиться:

• паспорт (с отметками о пересечении границы Республики Беларусь);

• заключение врачебно-консультационной комиссии о постановке женщины на учет до 12-недельного срока беременности;

• справка о том, что гражданин является обучающимся, если обучение на дневной форме получения образования — в отношении родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов ребенка;

• сведения из школы (детского сада) — в отношении старшего ребенка (детей), воспитываемого(ых) в таких семьях, с указанием сведений об участии родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов в воспитании детей;

• справка о размере заработной платы, сведения о размере вознаграждения, справка об уплате обязательных страховых взносов;

• выписка (копия) из трудовой книжки;

• иные документы, подтверждающие занятость и (или) фактическое проживание в Республике Беларусь.

Законодательством не установлен перечень иных документов, подтверждающих занятость и (или) фактическое проживание в Республике Беларусь.

— Следует предположить, что к иным документам можно отнести любые другие документы, доказывающие, что гражданин фактически проживал на территории Республики Беларусь. Например, для подтверждения фактического проживания ребенка в Беларуси могут быть предоставлены сведения из детской поликлиники о постановке ребенка на учет и наблюдении его врачом по месту проживания.

Если мать не работала ввиду того, что находилась в отпуске по уходу за ребенком, а старший ребенок не посещал детский садик, то к иным документам, подтверждающим фактическое проживание в Республике Беларусь, можно отнести, к примеру, выписку из банка, отражающую движение денежных средств по счету. Для придания выписке юридической силы необходимо, чтобы на ней были проставлены отметки банка. Также можно запросить у оператора связи выписку с детализацией звонков, в которой будет видно, осуществлялись звонки в роуминге или нет.

Согласно пункту 2 статьи 30 закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года №433-З «Об основах административных процедур», полученное управлением социальной защиты администрации Фрунзенского района города Минска решение можно обжаловать в вышестоящий государственный орган, в данном случае — в Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Если вышестоящий орган примет отрицательное решение, то в этом случае необходимо обратиться в суд с жалобой на административное решение.

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