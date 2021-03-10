Президент Чехии потребовал отставки министра здравоохранения из-за «Спутника V» 3 10.03.2021, 19:36

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Милош Земан

Земан настаивает на том, что разрешение на использование вакцины должен дать национальный регулятор.

Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы правительства отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза, Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти, сообщает "Радио Свобода".

В интервью изданию Parlamentní listy Земан заявил, что считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины. По его словам, не допуская препараты на рынок, Блатны и подчиненная ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан.

Блатны и Сторова требуют, чтобы одобрение препаратам дали власти Евросоюза. До недавнего времени президент сам поддерживал такую позицию, отмечает Чешское информационное агентство. Теперь Земан настаивает на том, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор – как это произошло ранее в Венгрии и Словакии.

В конце февраля Земан в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину "Спутник V" в разговоре с Владимиром Путиным. В интервью Parlamentní listy он подчеркнул, что Чехия получила предложение производить препарат совместно с Германией.

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