Почему «золотое дно» мотовелозавода может так и остаться дном 2 10.03.2021, 19:41

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Фото: onliner.by

Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Что означают с точки зрения экономистов очередные предложенные Лукашенко прожекты в стиле «давайте делать картон» и «сделать по-государственному, по-народному, по-хозяйски подойти к территории» мотовелозавода?

– Это ведь не первое посещение велозавода и, судя по всему, не последнее. И каждый раз мы слышим практически одно и то же, – отметил директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко на Примусе. – Велосипедный завод у нас приватизировали, его отдавали (в частные руки – прим.), потом забирали, потом сажали бывшего владельца, ставили мэра им управлять, видимо, в наказание, и так далее, пишет «Салiдарнасць».

При этом у нас есть национальная гордость, бренд «Аист». Ну давайте им погордимся, но реально будем оценивать ситуацию. Если у человека будет выбор из двух велосипедов, он выберет не тот, на котором написано «Аист». Это как в короткой притче: «Я люблю пирожные. Но когда я иду на рыбалку, я копаю червяков».

Мы упираемся вновь в вопрос эффективности. То есть надо, чтобы предприятие было эффективным, если что-то необходимо для этого поменять, то нужно менять, а не сидеть и ждать, когда в очередной раз все превратится в груду кирпичей. На сегодня – какой это велозавод, если все помещения сданы под склады, под офисы и т.п.?

Заводов, которые годами дышат на ладан или уже мертво стоят и разрушаются, пока государство не знает, что с ними делать, на самом деле немало, напоминает эксперт. Но можно ли все их считать «золотым дном», как утверждает правитель Беларуси?

– Неиспользуемых объектов недвижимости по всей Беларуси столько, что просто диву даешься, насколько это никому не нужно. А мы все боремся за то, чтобы продукция называлась «Аистами» и «Лучами» – может, попробовать выпустить все-таки какой-то другой бренд? Дело, конечно, не только в бренде. Но во многом и в нем тоже: как вы яхту назовете, так она и поплывет, мир не стоит на месте, и нам тоже нужно изменяться, делать по-другому – не только махать шашкой, а действовать мягче, гибче, удобнее для основной массы людей.

У нас как-то принято все выпускать ради плана, ради вала, но никак не ради денег. Администрация (я уже называл бы их не «власти Беларуси», а «администрация Беларуси») почему-то решила: главное, чтобы все были заняты и что-то переносили, вместо того чтобы задуматься о деньгах.

Зато, рассуждает эксперт, в том числе для обеспечения занятости населения Министерство антимонопольного регулирования и торговли регулярно предлагает далеко идущие планы по импортозамещению. Так, в 2021 году среди 134 предложений, что могла бы производить Беларусь – электросамокаты, топоры-колуны, косы, штопоры, зонты, бигуди, влажные салфетки, клюшки и гантели, а также… хозяйственное мыло.

– Очень интересно увидеть предпринимателя где-нибудь в Глубоком, который взял этот список и думает: «Сейчас как импортозамещу это все!» Так и представляю, как он приходит к чиновникам с вопросом, а что бы мне такого произвести? Пожалуйста, топоры-колуны. Еще и выделят денег на особых кредитных условиях, и их потом 35 лет возвращать не надо будет… На деле предприниматель принимает решения гораздо быстрее: едет, закупает какие-либо товары, начинает их продавать и смотрит, что продается, что нет, дешево или дорого – тестирует и выкидывает из списка все ненужное.

…Возвращаясь к территории мотовелозавода как «золотому дну» – ведь можно было бы организовать производство, есть много вариантов, было бы желание. Сегодня очень хорошая тема – различные электромобили. Не надо делать мега-автомобиль на этих площадях. Можно сделать гораздо проще, пойти по такому пути, как когда-то сделала Германия, выпуская небольшие и недорогие машины, доступные для массового потребителя…

У нас, по большому счету, все готово для того, чтобы перевести Беларусь в новый режим электротранспорта. И велозавод мог бы выпускать, например, такси электрические, небольшие грузовички и так далее. Для этого даже не нужен миллиард денег.

У нас достаточно много людей и разработок, но, как всегда, это все затянется – и в итоге весь мир уже 20 лет как будет выпускать электротранспорт, а мы все будем согласовывать площадку и, извините, бренд, чтобы машина называлась так, а не иначе.

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