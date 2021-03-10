Россия стала страной чистого вывоза продовольствия 1 10.03.2021, 20:32

Относительно показателей последнего докризисного 2013 года поставки импортных продуктов рухнули на 30%.

Россия впервые стала чистым экспортером продовольствия, сообщила в среду замглавы Минсельхоза Оксана Лут, пишет finanz.ru.

По итогам прошлого года за рубеж была продана продукция АПК на 30,7 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Импорт в страну продовольствия упал до 29,8 млрд долларов.

«Соответственно, у нас 2020 год - это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», - рассказала на слушаниях в ГосДуме Лут (ее цитирует «Интерфакс»).

Относительно показателей последнего докризисного 2013 года поставки в России импортных продуктов рухнули на 30%. Что касается экспорта, то в прошлом году он вырос почти по всем основным группам товаров, отметила Лут.

Экспорт зерна вырос на 29%, масложировой продукции - на 22%, мяса - на 49%, молочных продуктов - на 11%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13%.

Усиленным вывозом зерна российские власти латали платежный баланс экономики, потерявшей по итогам года 40% экспортных доходов от нефти и газа.

В этих же целях был резко увеличен вывоз золота: ЦБ прекратил скупку внутренней добычи в резервы, а банки начали распродавать запасы, накопленные в хранилищах. В результате экономика получила от золота 18,5 млрд долларов валютной выручки - в 4,4 раза больше, чем год назад.

Импорт продуктов резко снизился вместе с доходами потребителей, которым зарубежные товары оказались не по карману: доля импорта во внутреннем спросе упала до 15,5-16%, минимума с 2015 года, оценивает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По данным ФТС, поставки мяса в Россию рухнули на 29,8%, рыбы - на 11,4%, молока - на 17,1%, белого сахара - на 27,1%, а растительного масла - почти вдвое (в физическом весе).

Последние два товара стали эпицентром двузначного роста цен, который остановило только правительство введением принудительной «заморозки» на три месяца.

По итогам февраля продовольственная инфляция в России достигла 7,7% и стала рекордной с 2015 года.

По расчетам РАНХиГС, сейчас россияне отдают 38,16% всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года, когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

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