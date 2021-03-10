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В Украине зарегистрировали китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac

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  • 10.03.2021, 20:59
В Украине зарегистрировали китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac

Это третья вакцина, которую зарегистрировали в стране.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине уже третью вакцину против коронавируса — CoronaVac от китайской компании Sinovac.

Об этом на брифинге 10 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет сайт hromadske.ua.

«Минздрав принял решение на основе изучения материалов — а именно регистрационных удостоверений и материалов, представленных производителем, — и их подлинности. А также проведение анализа "польза/риск" и клинических исследований по безопасности применения вакцины», — отметил Иващенко.

Вакцину позволили для экстренного использования. В целом CoronaVac стала третьей вакциной против COVID-19, которую зарегистрировали в Украине: раньше зарегистрировали препараты Pfizer и AstraZeneca.

Украинская фармацевтическая компания «Лекхим», которая должна поставлять вакцину в Украину, заявляла, что поставки первых доз должны состояться до 15 марта. Хотя по условиям договора первая поставка в 700 тысяч доз должна была произойти до 7 марта.

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