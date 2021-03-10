Доктор Комаровский объяснил связь между витамином D и коронавирусом
- 10.03.2021, 21:26
- 1,462
Он также рассказал, стоит ли принимать этот препарат.
Если у человека есть дефицит витамина D, то у него любая инфекционная болезнь будет протекать тяжелее, чем у тех, у кого этого дефицита нет. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в новом видео на своем YouTube-канале, пишет kp.by.
Он добавил, что появление коронавируса никак не меняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поводу того, нужно ли принимать витамин D.
– Есть коронавирус, нет коронавируса – витамин D принимается, как будто никакого коронавируса не существует. Вы хотите, чтобы вероятность тяжелого течения болезни была меньше – тогда пусть у вас не будет в организме дефицита витамина D, – пояснил Комаровский.
По словам врача, SARS-CoV-2 тут ни при чем.
– Тут, в принципе, любая инфекционная болезнь имеет более тяжелый и негативный прогноз, если в организме есть дефицит витамина D, – подчеркнул медик.