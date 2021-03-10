Подвал для «героя ДНР» 1 10.03.2021, 21:47

Ахра Авидзба

фото: aleksandr reka (tass)

За что арестовали Ахру Авидзбу.

Восьмого марта в Сухуми городской суд арестовал Ахру Авидзбу – одного из самых известных участников войны на востоке Украины в составе сил пророссийских сепаратистов, командира батальона "Пятнашка", друга "Гиви" и "Моторолы", участника операций под Дебальцевом и в районе донецкого аэропорта. Авидзба и пять иностранных граждан (четверо украинцев и россиянин) были задержаны в ночь на 5 марта и обвинены в незаконном хранении оружия. Служба госбезопасности подозревает их в том, что они собирались участвовать в государственном перевороте. "Радио Свобода" рассказывает, как и почему боевой путь "героя ДНР" может закончиться в абхазской тюрьме.

Сразу после ареста "Абхаз" – под этим позывным Авидзба был известен во время войны на востоке Украины – объявил голодовку, но во вторник, как сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на его адвоката Ингу Габилаю, прекратил ее. По словам Габилаи, она обжалует решение об аресте Авидзбы.

По одной из версий, поводом для ареста Авидзбы послужили данные, переданные в Абхазию из ФСБ России, в том числе прослушки телефонных разговоров "Абхаза". Тем не менее, пока ему официально предъявлены лишь обвинения в незаконном хранении оружия, в том числе патронов, ручных противотанковых гранатомётов, ручных пулемётов, автоматов российского и иностранного производства, пистолетов, спецснаряжения и радиопередатчиков.

Арсенал, изъятый при обыске у Ахры Авидзбы и его "охранников". Фото Службы госбезопасности Абхазии

Задержание Авидзбы вызвало бурю негодования у российских сторонников непризнанных "народных республик" Донбасса. Критике с их стороны подверглись и российские власти (Авидзба имеет российское гражданство), представители которых назвали арест "героя ДНР" "внутренним делом Абхазии".

На первый взгляд, задержание Авидзбы может показаться странным и в контексте событий в самой Абхазии. Чуть больше года назад, в январе 2020-го, в результате массовых акций протеста там сменилась власть – "президентом" самопровозглашенной республики вместо Рауля Хаджимбы стал Аслан Бжания, и "Абхаз" со своими бывшими сослуживцами из "ДНР" сыграл в этих событиях не последнюю роль. Он, в частности, был организатором митинга, который перерос в штурм здания "президентской" администрации и заставил Хаджимбу покинуть ее. После этого Бжания назначил Авидзбу своим помощником.

Биография Ахры Авидзба

Ахра Авидзба родился в 1986 году в Сочи и жил там до 25 лет. В 2011 году переехал в Абхазию, в 2014 уехал воевать в Донбасс, в 2018 году вернулся в самопровозглашенную республику. В августе 2020 года, уже будучи советником нового "президента" самопровозглашенной республики, Авидзба во время одной из поездок из Сочи в Сухуми протаранил забор на российско-абхазской границе. Российские пограничники не хотели выпускать его из-за задолженности по налогам, а Авидзба утверждал, что имеет право на выезд по "дипломатическому паспорту". За этот таран "Абхаз" отбыл 10 суток административного ареста в Сочи, а спустя два месяца был оштрафован уже за незаконное пересечение границы с Россией со стороны Абхазии. В ноябре подал в отставку с поста "помощника президента".

"Медийное лицо"

Уроженец Сухуми, популярный грузинский блогер Георгий Джахая объясняет, что участие Авидзбы в абхазских событиях 2020 года было не идейным, а ситуативным союзом. "У Авидзбы за несколько месяцев до этого в Сухуми был убит двоюродный брат, и он хотел отомстить за его убийство", – напоминает он. Речь идет об Алхазе Авидзбе: в сообщениях российских информационных агентств Алхаз и застреленный вместе с ним неизвестными Астамур Шамба назывались "криминальными авторитетами". Как писали тогда российские СМИ, случившееся могло быть эпизодом обострения борьбы за влияние между ворами в законе, начавшейся после убийства в Москве Деда Хасана. В декабре 2019 года Авидзба организовал массовую акцию протеста в связи с этим убийством, после нее подали в отставку главы и МВД и прокуратуры Абхазии.

Брат Ахры Авидзба и война "воров в законе"

Вот как описывается убийство Алхаза Авидзбы ("Хасик") и бывшего с ним Астамура Шабма ("Астик") сайтом ruscrime.ru: "Всегда находились те, кто жаждал устранить Хасика и Астика. Выходить постоянно сухими из воды в столь яростной борьбе им было не суждено. 22 ноября 2019 года возле одного из ресторанов, где находились друзья, остановился автомобиль, из которого началась стрельба.

Этот вечер стал для них последним в их жизни". Шестью годами ранее primecrime.ru описывал "коронацию" двоюродного брата Ахры Авидзбы: "На днях воровская семья пополнилась двумя новыми членами. Такое решение было принято на сходке, состоявшейся в Абхазии в минувшее воскресенье. По нашим данным, чести войти в элиту уголовного мира удостоились два жителя Гудауты: Астамур Шамба и Алхаз Авидзба. Их кандидатуры были одобрены присутствовавшими на сходке "ворами в законе": Борей Апакела, Валерой Хашба, Наником, Пакой, Пызой и Мурманом".

За судьбой "Абхаза" с 2014 года внимательно следит и украинский журналист, главный редактор луганской "Реальной газеты" Андрей Дихтяренко.

"Убийство его двоюродного брата стало детонацией смены власти в Абхазии. Авидзба постоянно бравировал тем, что он имеет боевой опыт, и он действительно сколотил вокруг себя в Абхазии небольшую группировку. Возможно, он рассчитывал на какие-то перспективы для себя при будущем переделе бизнеса или на политическую карьеру. Во время "революции" в Абхазии год назад он был одним из главных медийных лиц".

Ахра Авидзба

фото: anaid gogoryan (rfe/rl)

Действительно, в день задержания, 4 марта, Авидзба написал в фейсбуке о подаче на регистрацию документов для создания политического движения "Новые люди", оппозиционного к действующему правительству. 2 марта он участвовал в акции протеста около здания абхазского парламента, участники которой были недовольны поездкой бывшего помощника Аслана Бжании, Бенура Квирая, в Грузию. По мнению оппозиции, эта поездка стала свидетельством "желания руководства Абхазии сдать страну Грузии". Созданную годом ранее российскую партию "Новые люди" иногда ассоциируют с личностью Владислава Суркова, советника Владимира Путина и одного из ответственных за политику в Донбассе в первые годы после начала войны на востоке Украины.

Георгий Джахая напоминает, что практически все политические события в самопровозглашенной Абхазии являются следствием борьбы двух основных кланов, и нынешний "президент" действительно принадлежит к клану, который исторически более расположен к налаживанию отношений с властями Грузии:

"Так сложилось, что в Абхазии существуют два клана, которые постоянно борются за финансовые потоки из России. Когда кто-то из представителей этих кланов приходит к власти, он начинает направлять как можно большую часть этих потоков в свой карман. В данном случае к этому добавилась еще и тема майнинга криптовалют на бесплатной электроэнергии, поставляемой в Абхазию с грузинской ГЭС в Ингури. Сам Авидзба не принадлежал к какому-либо из этих кланов, но его двоюродный брат, как считал "Абхаз", был убит по заказу правившего тогда клана. Нынешний "президент" Аслан Бжания – представитель клана из восточной Абхазии, вступающий за налаживание связей с Грузией".

"Авидзба вовремя сбежал из Донбасса"

Несмотря на то, что сейчас "Абхаз" находится в тюрьме, его судьбе могли бы позавидовать многие из пророссийских сепаратистов, для которых участие в войне на Украине закончилось куда печальнее. Друзья "Абхаза" – "Гиви" (Михаил Толстых) и "Моторола" (Арсен Павлов) – были убиты при загадочных обстоятельствах, которые заставили подозревать в их смерти желание Кремля устранить ставших слишком популярными командиров "ДНР" и "ЛНР".

"Абхаз" был одним из медийных героев российской пропаганды, которая пыталась показать многообразие лиц "героев", восставших против украинского правительства, – рассказывает об Ахре Авидзбе Андрей Дихтяренко. – Это были лица, которые происходили не из Донбасса. Авидзба был в их числе в первую очередь по той причине, что он приехал из другой непризнанной республики. Все это подавалось под соусом "интернациональной дружбы" непризнанных образований под крылом России. Поэтому на экранах он появлялся очень часто, хотя и не сильно прославился в реальных боях. В отличие, кстати, от осетина Олега Мамиева по прозвищу "Мамай", который после Авидзбы забрал себе командование его батальоном. В случае с Авидзбой интересно, что он добровольно убежал из Донбасса в 2018 году. Такой медийный человек – и просто пропал. Не был убит, как другие герои "русской весны", не пошел работать в органы власти группировок "ДНР" и "ЛНР", а вернулся на родину".

Среди задержанных вместе с Авидзбой людей, которых российские информационные агентства называют его "охранниками", есть несколько боевых товарищей "Абхаза" из "ДНР". Вот что о них известно:

Станислав Культа из Одессы (позывной "Гамбит") – гражданин Украины, участник событий 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов, вызывался на допрос в СБУ, воевал в "ДНР" в отряде "Моторолы".

Талех Гасанов – гражданин Украины, житель Донецка.

Аслан Гуатижев – гражданин России, бывший оперуполномоченный ОВД Нальчика.

Андрей Локтионов – гражданин Украины. Бывший директор по безопасности Ясиноватского машиностроительного завода.

Владимир Щербаков – гражданин Украины, житель Донецка, должен был быть отпущен по решению суда 9 марта.

"Если Ахре Авидзбе так и не будут официально предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота, на этот раз он может отделаться легким испугом, – считает Георгий Джахая. – В Абхазии оружие лежит дома у каждого второго, и этим там никого не удивишь, поэтому Россия и держит Абхазию на замке и никого не выпускает оттуда без особого контроля. По этому обвинению его будет очень трудно осудить". С Джахая согласен и Андрей Дихтяренко: "Авидзба не скрывал, что у него есть оружие. Он говорил: если у моих противников есть оружие, почему я буду ездить без него?" Он вообще часто бравировал тем, что ему позволено нарушать закон".

След "серого кардинала"

Можно ли рассматривать историю с арестом Авидзбы через призму его отношений с Владиславом Сурковым, чье влияние в Донбассе ослабло, но в самопровозглашенной Абхазии по-прежнему остается, как считают эксперты, значительным?

Командир пророссийских сепаратистов в Славянске в 2014 году Игорь Гиркин утверждает, что "Абхаз" "выполнял множество конфиденциальных поручений" Суркова и мог быть участником "отката" российских денег, которые Кремль выделял на финансирование "ДНР" и "ЛНР".

Сможет ли Сурков спасти от "подвала" своего протеже?

Георгий Джахая сомневается в этом. "СГБ говорит, что они получили ориентировку на Авидзбу от России. Я не думаю, что они сами решились бы на такое задержание. Я думаю, что Россия таким образом может пытаться вывести из игры тех людей, которых ей не удалось вывести из игры еще в Донбассе".

Андрей Дихтяренко согласен с тем, что "Абхаз" был сурковским протеже, но не разделяет версию о том, что его арест – это продолжение "зачистки" опасных для Кремля командиров сепаратистов, выживших после 7 лет войны в Донбассе:

"Все медиапроекты Суркова так или иначе поддерживали Авидзбу с самого начала. Связанный с Сурковым "Союз добровольцев Донбасса" активно заявляет о его поддержке сейчас, после ареста, и просит абхазский суд учесть его "боевые заслуги". Кроме того, Владислав Сурков сыграл решающую роль во время абхазских событий год назад, когда противостояние Рауля Хаджимбы и оппозиции разрешилось именно после его приезда в самопровозглашенную республику. Он один из людей, которых Сурков и Бородай пытались использовать в своих проектах. Пока, как мы видим, без особого успеха и для тех, и для других. То, что Авидзбу арестовали в Абхазии, меня совершенно не удивляет. Да, он имел собственные амбиции, собственных боевиков и мог представлять опасность. Такие люди не нужны России. Но в такой стране, как Абхазия, довольно криминальной самой по себе, где многое решают криминальные группировки, "Абхаз" был лишь одним из многих и не сильно выделялся на общем фоне. Думаю, что на скамью подсудимых его привело просто его вызывающее поведение. Наверное, он должен был закончить именно таким образом. Или не закончить – но познакомиться лично с тюрьмой ему было предначертано судьбой".

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