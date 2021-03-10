О чем необходимо кричать во весь голос 4 10.03.2021, 22:25

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Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Страна на пороге экономической и экологической катастрофы.

Telegram-канал «Мнения» опубликовал пост о реальных результатах правления белорусского диктатора. Авторы канала считают, что страна на пороге экономической и экологической катастрофы:

- Даже при советской власти был бесплатный проезд для пенсионеров.

- Ликвидировал льготы чернобыльцам, которые рисковали своей жизнью и здоровьем, многие из которых вынуждены лечится и покупать дорогостоящие лекарства за мизерную пенсию.

- В стране безработица, а он объявляет безвинных людей тунеядцами и еще требует от их каких-то выплат.

- Разорено сельское хозяйство и основное, незаменимое ничем средство производства в сельском хозяйстве - почва. За последние 20 лет площадь торфяников сократилась на 350 тыс. га. Каждый год смывается 30 млн. тонн плодородной почвы и более 1 млн. тонн уносится ветром. Это привело к росту экономических издержек производства и ухудшению качества окружающей среды.

- Сейчас более трети хозяйств убыточны, а оставшаяся часть - не платежеспособны. Рентабельность по отрасли составляет 3-4 % в то время как 1990 году все отрасли были прибыльные и рентабельность в целом по сельскому хозяйству составляла 42,6 %. Из изложенного видно, что почва для общества выступает не только как жизненное пространство, но и как его фундамент (ГЛАВНОЕ И НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИМОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ), существенно влияющий на производительность труда в земледелии и величину стоимости производимой продукции. Деградация почв наносит огромный экономический ущерб стране, нарушая сложившееся экологическое равновесие и ухудшая экономические и социальные условия жизни. Сейчас, чтобы восстановить плодородие почвы до уровня 1990 года необходимо затратить 10-12 млрд. долларов.

- Разрушение почвы, массовое применение химических средств, привело к катастрофическому ухудшению экологической обстановки качества водных ресурсов. По данным Минприроды 75% воды в сельской местности не соответствует стандарту. ПДК только по нитратам превышена в 2-3 раза, а в зонах животноводческих комплексов — в 14-15 раз. Такая вода не пригодна для употребления взрослым и смертельно опасная для детей.

- Много случаев отравления грудных детей такой водой, но власти их скрывают и никто ничего ни предпринимает к улучшению сложившейся обстановки.

- Численность населения в республике, начиная с 1950 г., выросла с 7 млн до 10.184 млн в 1990 году, несмотря на тяжелое послевоенное время. За время правления Лукашенко количество населения уменьшилось на 720 тыс. человек. Можно считать, что без войны мы потеряли три областных центра. Это и есть социальное направление политики государства, только с отрицательным эффектом.

Долгие годы ведутся дискуссии по этим вопросам, но никто ничего не решает. Разрушается почва (основное средство производства в сельском хозяйстве), загрязнены поверхностные и грунтовые воды — наши важнейшие природные ресурсы. Других у нас не будет. Что мы оставим в наследство нашим детям, внукам, и что может быть важнее этих вопросов? Ничто! Сельскохозяйственная отрасль на грани банкротства, а сельское хозяйство — основа экономики всей страны. Все эти проблемы подрывают экономическую, продовольственную безопасность и здоровье нации. Замалчивать их — значит вводить в заблуждение общественность страны, за что необходимо нести ответственность.

Страна на пороге экономической и экологической катастрофы. Это результат правления диктатора.

Вот о чем необходимо кричать во весь голос.

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