Польша обвинила российского консула в заражении поляков COVID-19 11.03.2021, 8:16

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Фото: NurPhoto

Официальный представитель министра-координатора польских спецслужб выступил с заявлением.

Российский консул Игорь Ощепков, изгнанный в феврале из Польши, после получения позитивного теста на COVID-19 участвовал в массовых мероприятиях и мог заразить много поляков.

Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает RMF24. Известно, что генеральный консул России в Познани и его дочь получили положительный тест на коронавирус 21 января. Тем не менее, он не ушел на самоизоляцию.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – сказал Жарин.

В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани. Поведение российского дипломата в Польше назвали опасным и безответственным.

Напомним, что Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.

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