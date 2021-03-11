Ученые разгадали тайну древнего свитка, который мог принадлежать пророку Моисею 3 11.03.2021, 8:42

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Манускрипт вначале сочли подделкой.

Свиток Шапиры, древний манускрипт, впервые обнаруженный в 1883 году и признанный фальшивым, может являться старейшим известным библейским писанием.

К такому выводу пришел израильско-американский ученый Идан Дершовиц, который написал об этом в своей новой книге, сообщает Daily Mail.

Как известно, торговец древностями из Иерусалима Вильгельм Шапира рассказал миру об обнаружении 15 фрагментов рукописи, которые якобы были найдены в пещере недалеко от Мертвого моря.

Палео-ивритское письмо на кусках рукописи было почти неразборчивым, так как они были почернены, но Шапира утверждал, что это была "оригинальная" книга Второзакония - возможно, даже копия, принадлежащая Моисею.

В новой книге ученый отметил, что у него есть архивные, лингвистические и литературные свидетельства, подтверждающие, что эти предметы были настоящим древним артефактом.

По его словам, куски рукописи относятся ко времени Первого Храма - еще в 957 году до нашей эры, что делает их старейшими известными библейскими артефактами, когда-либо обнаруженными.

Шапира продал Британскому музею 15 кожаных полос рукописей, которые были найдены в Вади Муджиб недалеко от Мертвого моря.

Сумма, за которую он продал их музею, - 1 миллион фунтов стерлингов, но потом их продали частному коллекционеру всего за 25 фунтов стерлингов.

Недавние исследования поставили под сомнение утверждение о подделке, предположив, что они не только настоящие, но и могут быть самой старой библейской рукописью, когда-либо обнаруженной.

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