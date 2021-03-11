«Лукашенко списан в утиль даже в его окружении» 10 11.03.2021, 9:27

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фото: ТАСС

Политического будущего за Тараканом уже никто не видит.

Любопытная тенденция: многие в последнее время заговорили о транзите власти. Причем, звучат эти слова не просто из телеграм-каналов. О транзите уже говорят эксперты, политики и сам Лукашенко, пишет журналистка «Салідарнасці» Анастасия Зеленкова.

И эти разговоры циркулируют практически каждый день. Дает Макей интервью РБК или вместе с женой появляется на БТ — ага, раскручивают «преемника». Получает Виктор Лукашенко звание генерал-майора запаса — ну ясно же, убрали в «запас» от греха подальше.

Но что действительно означают все эти разговоры? И можно ли серьезно говорить о скором транзите власти или же мы выдаем желаемое за действительность?

С анонимными телеграм-каналами вроде как все ясно. «Сенсации» про уход Лукашенко, его преемников и условиях Путина, появляются там с завидным постоянством — преимущественно в российском сегменте.

Но нынешние «сливы» все же иного порядка. Сегодня транзит широко обсуждается именно в белорусском информационном телеграм-поле и ситуацию с разных сторон комментируют вполне уважаемые и репутационно чистые каналы, которые сложно заподозрить в дешевых провокациях.

Да и эксперты-политологи нынче не обходят эту тему, предлагая свои варианты развития и обсуждая сценарии.

В любом случае факт остается фактом: тема «транзита» витает в воздухе. Причем настолько явно, что даже сам Лукашенко заговорил об этом. И это, конечно, очень симптоматично.

Понятно, что смена власти все равно произойдет рано или поздно. Вне зависимости от желания Лукашенко. В принципе смена одного правителя на другого — это и есть трансфер. Даже если правитель ушел по естественным причинам.

Но речь сейчас не о «естественном» уходе. И даже не о том, какие условия поставил перед Лукашенко Путин (знать, о чем договорились правители в Сочи, имеют возможность куда меньше людей, чем те, что говорят, что знают).

Однако проблема в том, что эти разговоры о транзите уже сами по себе не могут пройти даром. То, что эта тема поднимается в последнее время так часто, как раз свидетельствует, что в сознании многих данный правитель «списан в утиль».

Это означает, что политического будущего за этим человеком многие уже не видят и потому обсуждают замену.

В том числе и в его окружении. До кого-то эта мысль доползает чуть медленнее в силу особенностей мыслительной деятельности, но те, что пошустрее, уже думают о своей жизни «после», примеряют под себя того или иного претендента, а то и вовсе сами в тишине перед зеркалом репетируют эту роль.

И вот когда эта идея укоренится в головах большинства — а процесс идет неотвратимо и довольно быстро, — транзит станет неизбежным сам по себе. Невозможно остаться, когда все уверены, что ты уже уходишь.

И это новая реальность, к которой кое-кому придется привыкать. Даже если вдруг в его планы и планы его покровителей это пока не входит.

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